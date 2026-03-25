Илюзията за перфектност

Н овият епизод на NOVA LAB ГРИЖА, водещата Даниела Пехливанова представя личната история на Нели Георгиева, която преплита стремежа към красота с опасността от прекрачване на границите на пластичната хирургия. Нейният път е свидетелство за търсенето на външно съвършенство и горчивите прозрения и медицински грешки и проблеми за тялото, които го следват.

Източник: NOVA Lab

Началото на едно преобразяване

Пътят на Нели към пластичната хирургия започва едва на 18 години. Тя си спомня: "Тогава беше първият ми сблъсък с пластичната хирургия". От дистанцията на опита днес, тя признава: "беше прекалено рано." Младата Нели е била твърдо решена, че ако оперира носа си, "някак ще си по добрия начин на живот", не слушайки "абсолютно никого, дори собствените си родители."

Пътят към унификация и пробуждането

Тази фиксация в един момент я отвежда до стремеж към унифициран външен вид: "Аз до един момент стигнах до една ситуация, в която беше абсолютно ясна унифицирана.

Русa коса, големите гърди, всичко перфектно."

Нели дори разказва: "Даже имам и фотосесия за Плейбой." Всичко това е движено от желанието "да си докажа нещо на себе си. Не си перфектна."

Но когато външната перфектност е постигната, настъпва "екзистенциалната криза," при която "въпреки това не се чувстваш стойностен, е безумна." Оттук започват и здравословните проблеми, които я "разфокусираха от външния вид." В крайна сметка тя маха имплантите, осъзнавайки, че са "един от големите проблеми", а гладуването е навредило "тялото, организма, хормоните на жената." Гледайки се в огледалото след тези трансформации, Нели не може да повярва на пътя си "от Плейбой" до състоянието без зъби и с опадала коса.

Одисея от пет операции на носа

Нели претърпява общо пет операции на носа. Запитана дали след последната се е почувствала така, както е искала на 18 години, тя категорично отговаря: "Не, защото проблема никога не е бил в носа. Проблемът винаги е вътрешното усещане за принадлежност и себеоценка."

През 15-те години на тези интервенции, Нели се доверява на различни лекари, включително "светило в България", но всеки път резултатът е "фиаско". Накрая се налага да замине в чужбина за две операции, за да постигне "някакъв вид." Тя признава, че е действала "абсолютно по-детски" при избора на първия хирург, повлияна от медийна реклама. Операцията се е случила "в един апартамент... с локална упойка", а по-късно разбира, че хирургът "дори нямал право да използва обща анестезия." Майка ѝ, макар и против, е дала парите "за да ми се махне от главата".

Истинската красота и опасностите днес

Нели отхвърля идеята за унифицирана красота, твърдейки, че "красотата е в малките дефекти", които ни правят индивидуални и "незабравими".

Тя е основател на групата (Без)Опасна красота, където ежедневно вижда "десетки снимки" на жени с усложнения от некачествени процедури – от изкривени лица от ботокс до некрози и лимфедеми. "99% от случаите няма как да станат реалност, ако бъде проведена тази процедура в медицински кабинет от лекар", подчертава тя. Призовава пациентите "да се образоват и да започнат да задават въпроси", да проверяват лекарите и да не се ръководят от Инстаграм.

Социалните медии и филтрите създават "много тежък психологически момент" и "сериозен дисонанс между истина и виртуална реалност."

TikTok дори е забранил филтри, причиняващи "психологични разстройства".

Размисли за самоприемането и обществото

Нели признава, че невинаги се харесва, но се учи да "си градиш самомнението на други неща, които са важни." Тя вижда страха от остаряване и стремежа към задържане на младостта като причина за "странни лица". Сравнява българското общество, "много фиксирани във външни белези", с това в Англия, където "може да излезе с пижама в градския транспорт и никой няма да ме погледне зле." Нели свързва българския фокус с "комплекс за малоценност, за бедността", отбелязвайки, че "моделът, който се дава, е безумен", въпреки че "българката е красива жена."