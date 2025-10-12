Свят

Володимир Зеленски: Руска бомба уби дете в църква

Според украинския държавен глава Русия умножава терора, докато фокусът е върху Близкия изток

12 октомври 2025, 14:43
Володимир Зеленски: Руска бомба уби дете в църква
Володимир Зеленски   
Източник: ЕПА/БГНЕС

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес за действия от страна на международната общност след седмица, белязана от над 4000 руски въздушни атаки срещу украинската територия, предаде ДПА.

„Москва си позволява да увеличава ударите си, открито възползвайки се от факта, че фокусът на вниманието на света е изместен върху постигането на мир в Близкия изток“,

написа Зеленски в социалната платформа X.

„Точно по тази причина е недопустимо каквото и да е отслабване на натиска (върху Русия - бел. ред). Санкциите, митата и съвместните действия срещу купувачите на руски петрол, тези, които финансират войната, трябва да останат на масата“, добави украинският държавен глава.

Този подход може да открие пътя към траен мир в Европа, отбеляза Зеленски. „Светът е в състояние да гарантира това успоредно с мирния процес в Близкия изток“, обърна внимание той.

Зеленски заяви, че Москва е засилила „въздушния си терор“ срещу украинските градове и другите населени места, „увеличавайки ударите по енергийната инфраструктура“ на Украйна. Той посочи, че „само през последната седмица Русия е атакувала Украйна с над 3100 дрона, 92 ракети и около 1360 планиращи бомби“.

„Вчера в Костянтинивка бомба уби дете в църква“,

написа Зеленски.

Украинските власти съобщиха за четири жертви в Донецка област, включително две в Костянтинивка (Константиновка на руски език), както и за двама загинали в Херсонска област.

Зеленски публикува видеа от пожари и разрушения в цяла Украйна, отбелязва ДПА.

Източник: БТА/Иво Тасев    
