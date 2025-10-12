Свят

FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти

Съединените щати участват тясно във всички етапи на планирането, съобщава статия във в. Financial Times

12 октомври 2025, 13:27
FT: САЩ помага на Украйна да атакува руски енергийни обекти
Източник: iStock/GettyImages

САЩ помагат на Украйна да нанася удари с голям обсег по руски енергийни съоръжения от месеци в съвместни усилия за отслабване на икономиката и принуждаване на президента Владимир Путин да седне на масата за преговори, съобщи Financial Times (FT) в неделя, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Американското разузнаване е помогнало на Киев да нанесе удари по важни руски енергийни активи, включително петролни рафинерии,

далеч отвъд фронтовата линия, съобщи вестникът, позовавайки се на неназовани украински и американски служители, запознати с кампанията.

Белият дом, офисът на украинския президент Володимир Зеленски и украинското външно министерство не отговориха веднага на исканията на Ройтерс за коментар. Нямаше незабавен коментар и от руското външно министерство.

Москва заяви този месец, че Вашингтон и неговият НАТО редовно предоставят разузнавателна информация на Киев във войната

 която Путин започна през февруари 2022 г.

Доставката и използването на цялата инфраструктура на НАТО и Съединените щати за събиране и предаване на разузнавателна информация на украинците е очевидно“, каза тогава говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери.

FT заяви, че американското разузнаване помага на Киев да оформи планирането на маршрута, височината, времето и решенията за мисията, което позволява на украинските дронове с голям обсег и еднопосочна атака да избягват руската противовъздушна отбрана.

Съединените щати участват тясно във всички етапи на планирането, се казва в изданието, позовавайки се на трима души, запознати с операцията.

Американски служител е цитиран да казва, че Украйна е избрала целите за удари с голям обсег, а след това Вашингтон е предоставил разузнавателна информация за уязвимостите на обектите.

В началото на този месец двама американски служители заявиха пред Ройтерс, че Вашингтон ще предостави на Украйна разузнавателна информация за цели на енергийната инфраструктура с голям обсег в Русия, докато обмисля дали да изпрати на Киев ракети, които биха могли да бъдат използвани при такива удари.

САЩ също така поискаха от съюзниците от НАТО да предоставят подобна подкрепа, съобщиха американските служители.

Президентът Зеленски заяви в събота, че е обсъдил руските атаки срещу украинската енергийна система в позитивен и продуктивен“ разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

Обсъдихме възможностите за укрепване на нашата противовъздушна отбрана, както и конкретни споразумения, по които работим, за да гарантираме това. Има добри варианти и солидни идеи как наистина да ни укрепим“, написа Зеленски в X.

Източник: Financial Times, Reuters    
САЩ Украйна разузнавателна помощ руски енергийни съоръжения далекобойни удари война в Украйна петролни рафинерии НАТО Владимир Путин Володимир Зеленски
