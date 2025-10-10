Свят

Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак

Мощни удари по инфраструктурата на града прекъснаха водоснабдяването и електричеството

10 октомври 2025, 07:49
Масирана руска атака потопи украинската столица Киев в мрак
Източник: AP/БТА

У краинската столица бе потопена в мрак рано в петък сутрин от това, което военновъздушните сили нарекоха „масирана атака“, след като Русия нанесе удари по инфраструктурата на Киев, прекъсвайки водоснабдяването и електричеството.

Кремъл ескалира въздушните атаки срещу украинските енергийни съоръжения и железопътни системи през последните седмици, повтаряйки подобни кампании, проведени през последните три зими, които оставиха хората без отопление при ниски температури.

Ракетни удари разтърсиха Белгород и Херсон, има жертви

Чули са се няколко мощни експлозии в различни райони на града.

„Столицата на страната е подложена на атака с балистични ракети и масивна атака от вражески ударни дронове“, заявиха украинските въздушни сили, призовавайки хората в Киев да останат в убежища.

Кметът Виталий Кличко каза, че руските ракети са атакували „критична инфраструктура“ и са ранили най-малко 9 души, пет от които са били откарани в болница.

Руска атака засегна родилен дом в Украйна

„Част от столицата е без ток. Има и проблеми с водоснабдяването“, написа Кличко в Telegram.

Украинският министър на енергетиката Светлана Гринчук заяви, че руските сили „нанасят масивен удар“ по електропреносната мрежа.

Хиляди са без ток след украинска атака в руската Белгородска област

От страх от приближаваща се хиперзвукова ракета „Кинжал“, която е по-трудна за откриване и прихващане, Украйна обяви цялата страна в състояние на тревога.

Русия нанесе седем удара с дронове през нощта в югоизточната област Запорожие, убивайки 7-годишно дете и ранявайки най-малко трима души.

Източник: БГНЕС    
