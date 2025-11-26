Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

П ротестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси.

На голям екран пред Министерския съвет се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Край парламента се появи и бял автобус, който напомни за протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 година.

Като основен мотив, организаторите посочиха вдигането на осигуровките, на данъка върху дивидентите и несъгласие с въвеждането на СУПТО за бизнеса. Според ПП всеки гражданин ще бъде ощетен със 600 лева на година - пари, които ще отидат в държавната хазна.

Кирил Петков призова протестиращите да се хванат за ръце и да направят жива верига около сградата на Народното събрание. Работодатели от Асоциацията на индустриалния капитал в България също обявиха, че ще се присъединят към протеста срещу Бюджет 2026.

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.