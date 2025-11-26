България

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

В района има засилено полицейско присъствие

Обновена преди 5 минути / 26 ноември 2025, 17:26
ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния

ГДБОП: Шенген промени маршрутите на мигрантския трафик към Румъния
Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета

Регионалният министър: 370 нарушения от 400 проверки на строителни обекти, разположени край реки и дерета
Смениха председателя на Агенция

Смениха председателя на Агенция "Безопасност на движение по пътищата"
Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака

Зов за помощ: Майка се нуждае от помощ, за да пребори рака
Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)
Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании

Спортният министър за концесията на тотото: Целта е привличане на международни лотарийни компании
Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)

Поредица от протести блокираха столицата (ВИДЕО/СНИМКИ)
ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

ВМРО на протест в София след нападението на Владимир Перев в Скопие

П ротестиращи срещу приемането на бюджета блокираха движението в така наречения "Триъгълник на властта" в центъра на София. Организатори на демонстрацията са ПП "Продължаваме промяната". В района има засилено полицейско присъствие.

Официалният час за започване на протеста беше 18:00 ч., но хора се бяха събрали пред сградата на Народното събрание, за да гледат организирано заседанието на Парламентарната комисия по бюждет и финанси.

 

 

Скандал в Комисията по бюджет и финанси, ПП-ДБ блокираха заседанието (ВИДЕО/СНИМКИ)

На голям екран пред Министерския съвет се предава на живо заседанието на Комисията по бюджет и финанси. Край парламента се появи и бял автобус, който напомни за протестите срещу правителството на Орешарски през 2013 година.

Като основен мотив, организаторите посочиха вдигането на осигуровките, на данъка върху дивидентите и несъгласие с въвеждането на СУПТО за бизнеса. Според ПП всеки гражданин ще бъде ощетен със 600 лева на година - пари, които ще отидат в държавната хазна.

Кирил Петков призова протестиращите да се хванат за ръце и да направят жива верига около сградата на Народното събрание. Работодатели от Асоциацията на индустриалния капитал в България също обявиха, че ще се присъединят към протеста срещу Бюджет 2026.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

В дневния ред на днешното ѝ заседание е гласуване на второ четене на законопроекта за бюджет на Държавното обществено осигуряване (ДОО) и този на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Заседанието започна с напрежение между Асен Василев от ПГ на ПП-ДБ и председателя на комисията Делян Добрев от ПГ на ГЕРБ-СДС.

То беше породено от преждевременното започване на заседанието, което стартира в 12:15 ч., а беше обявено за 14:30 ч. Василев настояваше да се изчака предвиденият час и блокира дейността на комисията дотогава.

Вижте повече в нашата галерия:

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
6 снимки
а
а
Протест срещу Бюджет 2026
Протест срещу Бюджет 2026
Източник: БТА, Марин Колев    
Протест Бюджет София Триъгълник на властта Народно събрание Продължаваме промяната Парламентарна комисия по бюджет и финанси ДОО и НЗОК Блокада на движението Полицейско присъствие
Последвайте ни

По темата

Протест срещу Бюджет 2026 -

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

От утре: Revolut спира да обработва левови преводи

СГС наложи домашен арест на Никола Барбутов

СГС наложи домашен арест на Никола Барбутов

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Расте броят на жертвите на смъртоносния пожар в Хонконг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
BMW пенсионира Z4 с фанфари

BMW пенсионира Z4 с фанфари

carmarket.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 12 часа
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 10 часа
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 12 часа
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 12 часа

Виц на деня

Едно време с какви хубави имена кръщаваха децата! Сега го повикаш в парка по име, и пет кучета дойдат при теб!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

На второ четене: Бюджетната комисия прие план-сметките на НЗОК и ДОО за 2026 г.

България Преди 14 минути

Това се случи след скандали и блокада на заседанието

<p>Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия</p>

Жечо Станков: В България има достатъчно горива, за разлика от Сърбия

България Преди 15 минути

Той не вижда проблем дерогацията за “Лукойл” да бъде удължена

Откриха нов начин за отслабване

Откриха нов начин за отслабване

Любопитно Преди 1 час

Ензимът HSL стартира разграждането на мазнините, когато организмът се нуждае от енергия – например при гладуване или стрес

Доналд Тръмп

„Грозна“, „враг на народа“ и „драскачка“ – Тръмп отново нападна репортерка

Свят Преди 1 час

<p>Депутатите остават без паркоместа на&nbsp;площад&nbsp;&quot;Св. Александър Невски&quot;</p>

От 1 декември: Депутатите остават без паркоместа на площад "Св. Александър Невски"

България Преди 1 час

Това става ясно от писмо на председателя на Народното събрание Рая Назарян до министъра на вътрешните работи Даниел Митов

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

Обвиниха украинец за умишлено убийство в "Студентски град"

България Преди 1 час

Кървавият инцидент се разиграва на 22 ноември, а пострадалият почина на 25 ноември

<p>Нова стратегия: Руски език и идентичност в анексираните земи</p>

Путин подписа указ за укрепване на руската идентичност в анексираните райони

Свят Преди 2 часа

Още преди създаването на СССР част от украинците са били положително настроени към Москва, а голяма част от тях владеят както руски, така и украински език

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Грейс Кели и принц Рение – историята на една любов, започнала с писмо на свещеник

Любопитно Преди 2 часа

Срещата с американската красавица е като сбъдната мечта за принца – и същевременно част от много по-голям план

<p>Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна</p>

Дмитрий Песков: Мнозина провалят мирния процес за Украйна

Свят Преди 2 часа

"Почакайте, все още е преждевременно да се каже това"

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Принц Уилям и принцеса Кейт се готвят за голямо пътуване до Америка

Любопитно Преди 2 часа

Ще бъдат ли включени принц Хари и Меган Маркъл?

Никола Саркози

Никола Саркози е окончателно виновен по делото за аферата Бигмалион

Свят Преди 2 часа

Саркози, който беше президент на Франция между 2007 и 2012 г., беше признат за виновен, че е прикрил незаконно превишаване на разходите за кампанията си

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Какво се обърка в последната битка на Ръждавичка от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 2 часа

„Никога не катерете стена с ръкавици“ - съветва категорично бившата спортна акробатка

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Европейският парламент прие Бюджет 2026

Свят Преди 2 часа

Парламентът успешно договори допълнителни 372,7 млн. евро за ключови приоритетни програми спрямо предложението на ЕК

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Какво ще стане с коргитата на кралицата? Неподозирана заплаха в новия им дом

Любопитно Преди 2 часа

Известно е, че имението Сандрингам в миналото е било свързвано със сезонни кучешки заболявания (SCI) – рядко, но опасно състояние, което може да бъде фатално

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

"Абсурден план за мир": Евродепутати спорят за Украйна

Свят Преди 2 часа

Повече от час продължиха дебатите по резолюцията

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Франция разби шпионска мрежа с руско участие

Свят Преди 2 часа

Организацията често поставя плакати за кампаниите си на публични места

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Радина Кърджилова и Пламен Димов – любовта им се завърна по-тиха и по-силна (СНИМКИ)

Edna.bg

Коя рана боли най-много след Арената в Дуранкулак? Говори Симона Ръждавичка от “Игри на волята”! (ВИДЕО)

Edna.bg

Хари Кейн с готова рецепта за победа срещу Арсенал

Gong.bg

Жестока атака по Гуардиола: опозори Шампионската лига

Gong.bg

На второ четене: Ресорната комисия прие бюджетите на НЗОК и ДОО за 2026 г.

Nova.bg

Протестиращи срещу Бюджет 2026 блокираха движението в "Триъгълника на властта" (СНИМКИ)

Nova.bg