"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

5 февруари 2026, 12:07
Издирваният след убийството край

Издирваният след убийството край "Петрохан" спасил деца от пещерата "Духлата" през 2010 година
Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

Космическите сметки за ток: Потребители подозират софтуерни грешки и неправилно отчитане

"Това не е съдържание, а престъпление": Инфлуенсърите скочиха срещу "Царицата на мъченията"
Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край

Слави Трифонов с версия за мистериозното тройно убийство край "Петрохан"
Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

Напрежение в Лом: Освободиха мъж, обвинен в посегателство над деца

"Трябва да преживеем всичко отначало": Делото за двойното убийство в село Лозен се връща в изходна позиция
„Видели са нещо, което не е трябвало" – познат на жертвите край „Петрохан"

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“
Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

С офийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни. В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в София.

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 1 януари до 4 февруари 2026 г. в София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал, което е  престъпление по чл. 159, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Досъдебното производство е възложено на СДВР. Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Източник: СРП    
Издирваният след убийството край

„Децата просто искат да ме докоснат

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 4 дни
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 4 дни
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 4 дни
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 4 дни
„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

„Не сте сами“: Принцеса Кейт с лично обръщение за Световния ден за борба с рака

Свят Преди 11 минути

Посланието беше публикувано под формата на видео в официалния Instagram акаунт на принца и принцесата на Уелс

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Свят Преди 17 минути

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

<p>Почина легендарeн български комик</p>

Почина легендарният български комик Илия Цоцин

България Преди 34 минути

Десетилетия наред той радваше хората с таланта си

Защо всеки трети българин очаква парите му да свършат?

Защо всеки трети българин очаква парите му да свършат?

България Преди 58 минути

Ново проучване на „Евробарометър“ разкрива опасна вълна от песимизъм в България. Докато Европа се стабилизира, всеки трети у нас очаква стандартът му на живот да се срине, а българските мъже се оказват значително по-тревожни за портфейла си от жените

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

Милано/Кортина 2026: Кои са 20-те българи, от които чакаме олимпийски триумф?

България Преди 1 час

Най-много състезатели имаме в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените

Граната избухна в дома на популярен сръбски фолкпевец, има арестуван

Граната избухна в дома на популярен сръбски фолкпевец, има арестуван

Свят Преди 1 час

Задържаният е на 32 години

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Войната в Украйна: Втори ден на преговори в Абу Даби, Зеленски разкри броя на загиналите войници

Свят Преди 1 час

Украйна, Русия и САЩ провеждат втори ден разговори в Абу Даби, докато боевете продължават почти четири години след пълномащабното нахлуване на Москва в съседната ѝ държава

Отново частично бедствено положение в община Ардино, пътят между 6 села е затворен

Отново частично бедствено положение в община Ардино, пътят между 6 села е затворен

България Преди 1 час

Полиция не допуска преминаването през залетия мост

Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

Ново проучване: 4 от 10 случая на рак могат да бъдат предотвратени

Свят Преди 1 час

Анализът изследва 36 вида рак в 185 държави и свързва днешните диагнози на рак с това колко разпространени са били определени рискови фактори преди около десетилетие

Лекарството ви не действа поради тази грешка

Свят Преди 1 час

Чистата, негазирана вода остава „златният стандарт“ при прием на медикаменти. Разгледахме причините, поради които кафето, чаят, млякото и газираните напитки могат да бъдат опасни за вашето здраве

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Си Дзинпин притисна Тръмп за Тайван в напрегнат телефонен разговор

Свят Преди 1 час

И двамата лидери представиха свои версии за обсъденото, но от прочита на китайския президент става ясно, че въпросът за острова е бил в центъра на разговора

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Светът настръхна: Русия обяви край на ограниченията за ядрения си арсенал

Свят Преди 1 час

“Предполагаме, че страните по Новия договор СТАРТ вече не са обвързани от никакви задължения или симетрични декларации в контекста на договора", каза руското министерство на външните работи

Бил Гейтс проговори за скандала „Епстийн“ и предполагаемата срамна болест

Свят Преди 1 час

Полша: Руски шпионин в министерството на отбраната?

Свят Преди 1 час

Полша арестува служител на Министерството на отбраната на страната по обвинения, че е шпионирал в полза на Русия

<p>Как Европа може да загуби войната за Гренландия</p>

Как Европа може да загуби "войната за Гренландия" заради дезинформацията на САЩ

Свят Преди 1 час

Датската територия остава уязвима за влиянието, което администрацията на САЩ упражнява онлайн

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Джордж Клуни напусна Холивуд: Защо семейството му избра Франция за свой дом

Любопитно Преди 1 час

Джордж и Амал Клуни напуснаха Холивуд и избраха живот във френския Прованс, където вече имат гражданство и отглеждат децата си далеч от славата, залагайки на спокойствие, природа и активна роля в местната общност

