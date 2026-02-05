"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

Скок на цените с 800% след промяната на буферните паркинги в София

С офийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни. В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в София.

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства.

На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.

Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.

Случаите с "интимност на показ" влязоха в парламента

След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 1 януари до 4 февруари 2026 г. в София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал, което е престъпление по чл. 159, ал. 2 от Наказателния кодекс.

