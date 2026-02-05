"Интимност на показ": Претърсват гинекологични кабинети в София, намериха камера в един от тях

С офийската районна прокуратура се самосезира след оповестена информация в медиите, касаеща видеа, разпространени в сайтове за възрастни. В репортажите се споменава, че видеоматериалите са от гинекологичен кабинет в София.
Към момента са извършени огледи и претърсвания на осем адреса в столицата, сред които и частни гинекологични кабинети. Иззети и приобщени са доказателства.
На един от адресите е установена камера за видеонаблюдение.
Наблюдаващ прокурор е дал подробни указания какво следва да се извърши в хода на разследването.
След запознаване с изнесената от медиите информация, прокурор при Софийска районна прокуратура незабавно образува досъдебно производство по случая. То е за това, че на неустановена дата за времето от 1 януари до 4 февруари 2026 г. в София е разпространен чрез информационна или съобщителна технология порнографски материал, което е престъпление по чл. 159, ал. 2 от Наказателния кодекс.
Досъдебното производство е възложено на СДВР.