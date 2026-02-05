Свят

Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче

Дейсън Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство

5 февруари 2026, 12:34
Ветеринарен техник е уволнен и осъден за спасяване на куче
Източник: iStock

В етеринарен техник от Северна Каролина е осъдена и уволнена от работата си, след като е спасила куче, изоставено в студеното зимно време, което скова САЩ, но не е успяла да предаде животното на службата за контрол на животните, предаде New York Post

Дейсън Гарнър е „напълно съсипана“, тъй като е изправена пред обвинения за задържане на бездомно животно, отказ да го предаде и възпрепятстване на правоприлагащите органи заради постъпката си, съобщи WRAL.

Гарнър твърди, че е била наказана за акта си на състрадание, след като е спасила кучето от бруталните условия, след като силна снежна буря връхлетя Уилсън, Северна Каролина, през уикенда на 31 януари и 1 февруари.

Ветеринарният техник видяла запис от видеодомофон на човек, по-късно идентифициран като Ашли Бейкър, която се приближила до входната врата на съсед, оставила рошавото куче и избягала.

„Опитвах се само да помогна на куче, което страдаше, беше премръзнало и в нужда. Действах от състрадание, инстинкт и любов към животно, което не можеше да си помогне само“, написа Гарнър във Facebook във вторник, 3 януари.

„Да бъда неправомерно обвинена за това, което вярвах, че е правилното нещо, е причинило дълбока емоционална болка, която нося сега“, каза тя. „Да бъда наказана за опит да защитя уязвимо куче, ме остави опустошена, объркана и предадена от система, която уж трябва да цени живота и добротата.“

Бурята е причинила хаос в щата, донасяйки още студено време и сняг в региона, като в Уилсън са регистрирани над 28 см сняг, според CBS17.

Гарнър прибрала „милото“ куче и се обадила на службата за контрол на животните, за да съобщи за изоставения домашен любимец, но ѝ било казано да доведе животното за разследване, съобщи WRAL.

Тя отказала заповедта, твърдейки, че със своя опит знае, че домът ѝ ще бъде по-безопасно място за изоставеното животно.

„В нейното състояние, (и) като ветеринарен техник и като грумър, не очаквах тя да се справи“, каза Гарнър. „Тя нямаше да има никакъв шанс в приют."

„Много е сърцераздирателно“, каза тя. „Не разбирам как може да направите това на нещо толкова мило. Тя беше толкова сладка.“

В крайна сметка Гарнър осъществила контакт с истинския собственик на кучето – което е било изчезнало повече от два месеца – събирайки човека с неговия домашен любимец.

Оттогава Бейкър е обвинена в изоставяне на животно.

Гарнър твърди, че последиците от спасяването на кучето са ѝ нанесли психическа травма, причинявайки ѝ постоянна тревожност, емоционално изтощение и тежко чувство на безпомощност.

Репутацията ми е накърнена, характерът ми е поставен под въпрос, а състраданието ми, нещо, с което винаги съм се гордяла, е използвано срещу мен. Боли ме дълбоко да бъда смятана за престъпник, защото съм избрала съпричастността пред безразличието“, написа тя, добавяйки, че действията ѝ не са били от злоба или егоистични намерения, но не е могла да остави кучето да страда.

„Знанието, че този акт на милосърдие е превърнат в нарушение, е разбило усещането ми за справедливост и правосъдие“, каза тя.

В сряда, 4 февруари, Гарнър заяви, че е била уволнена от позицията си в клиника за животни в близкия Роки Маунт, Северна Каролина, защото е спасила кучето.

Гарнър, майка на 2-годишен син, казва, че сега е изправена пред съдебни такси и адвокатски хонорари, след като току-що се е върнала на работа от майчинство, като полицията е заявила, че ѝ е било многократно казано да предаде кучето на службата за контрол на животните, съобщиха от Шерифския офис на окръг Уилсън пред WRAL.

Гарнър не съжалява, че е спасила кучето, казвайки, че то би умряло, ако не е било спасено.

„Най-много боли, че бих направила същия избор отново, ако това означаваше да спася живот, но сега съм оставена да нося емоционалните белези от това, че съм наказана за това, което съвестта ми налагаше“, написа тя.

Източник: New York Post    
ветеринарен техник спасяване на куче изоставено животно Северна Каролина уволнение правни обвинения снежна буря защита на животните състрадание контрол на животните
