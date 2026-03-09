„Чувство за предателство“: Катар проговори след атаките от Иран

Ш ейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани определи ударите на Иран срещу държавите от Персийския залив като „опасна погрешна преценка“, предупреждавайки, че ескалацията рискува да дестабилизира региона и да изпрати шокови вълни през световната икономика.

Говорейки пред медиите за първи път, след като Катар беше подложен на многократни ракетни и дронови атаки, премиерът заяви пред Sky News, че страната е навлязла в това, което той нарече „много труден период“, но похвали професионализма на своите отбранителни и сили за сигурност.

За човек, който е посредничил в някои от най-сложните кризи в света, това, което най-много прави впечатление, е колко ядосан е той от действията на Иран.„Това е силно чувство за предателство“, каза ми той. „Само час след началото на войната Катар и други държави от Персийския залив бяха атакувани. Ние ясно заявихме, че няма да участваме в никакви войни срещу нашите съседи“.

За държава, която дълго време поддържаше дипломатически канали с Техеран, дори в най-напрегнатите моменти, тонът беше поразителен. Катар традиционно се позиционира като глобален посредник, способен да разговаря с всички. Тази връзка с Техеран сега изглежда напрегната.

„Всички атаки срещу държавите от Персийския залив, никога не сме очаквали това от наш съсед“, каза той. „Винаги сме се опитвали да запазим добри отношения с Иран, но оправданията и претекстите, които използват, са напълно неприемливи“.

Въпреки че осъди ударите, премиерът многократно подчерта, че военната ескалация само ще задълбочи кризата и че отговорността да се направи крачка назад е на всички страни. „Продължаваме да търсим деескалация“, каза той. „Те са наши съседи, това е нашата съдба“.

Посланието му беше насочено не само към Техеран. Той също така призова САЩ да намалят напрежението, предупреждавайки за риска целият регион да се плъзне към война. Според него дипломацията остава единственият жизнеспособен път за излизане от кризата.

„Погрешната преценка на иранците да атакуват държавите от Персийския залив унищожи всичко“, каза той, но настоя, че сега отговорът трябва да бъде подновяване на преговорите.

Той също така отхвърли твърденията, че ударите на Иран са били насочени към военни цели. Международни летища, водоснабдителни съоръжения и газова инфраструктура са били сред целите на Техеран. Премиерът добави: „25% от атаките са насочени към гражданска инфраструктура. Какво общо има това с войната? Какво искат да постигнат?“.

Отново и отново той се връщаше към глобалните заплахи и към факта, че случващото се в Персийския залив няма да остане само там.

Катар доставя приблизително 20% от световния газ и е един от най-големите производители на торове на планетата, което означава, че всяко продължително прекъсване би повлияло на пазарите, хранителните доставки и хората по целия свят.

Въпреки че държавите от Персийския залив настояват, че това не е тяхната война, те все пак са неразделна част от нея. И това, може би, е основната опасност на настоящия момент – война, която започна между САЩ, Израел и Иран, сега въвлича държави, които не искат да участват в нея, но все повече се оказват на нейната предна линия.