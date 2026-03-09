Свят

„На Ваше разположение, Сайид Моджтаба“ – Иран надписа ракета срещу Израел

Междувременно се появиха информации, че новият върховен лидер на Ислямската република е описан като „ранен“ в местните медии, но има мистерия около това какво точно означава „ранен“

9 март 2026, 12:35
„На Ваше разположение, Сайид Моджтаба“ – Иран надписа ракета срещу Израел
Източник: БГНЕС/EPA

И ран извърши първите си ракетни удари при новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, според публикация в канала на държавната телевизия Islamic Republic of Iran Broadcasting в Telegram.

Снимка показва снаряд, върху който са изписани думите: „На Ваше разположение, Сайид Моджтаба“, съобщава британската медия Sky News.

Припомняме, че в неделя (8 март) израелската армия отправи предупреждение към Иран, че ще продължи да преследва всеки наследник на покойния върховен лидер на страната.

В публикация в X профилът на израелските отбранителни сили (IDF) на фарси заяви: „Съветът на експертите на Иран, който не се е събирал от десетилетия, скоро ще се събере в град Кум. Искаме да ви кажем, че ръката на държавата Израел ще продължи да преследва всеки наследник и всеки човек, който се стреми да назначи наследник. Предупреждаваме всички, които възнамеряват да участват в срещата за избора на наследник, че няма да се поколебаем да ви превърнем също в цел. Това е предупреждение!“.

Междувременно се появиха информации, че новият върховен лидер на Ислямската република е описан като „ранен“ в местните медии, но има мистерия около това какво точно означава „ранен“.

Все още светът не е видял или чул нищо от новия аятолах Моджтаба Хаменей. Всъщност по-рано по време на войната имаше спекулации, че и самият той е бил убит.

Иранските държавни медии го описват като „janbaz“, което означава „ранен от врага“, в „войната на Рамадан“, както Техеран нарича конфликта със САЩ и Израел, който започна на 28 февруари.

Но не е ясно дали това се отнася до рани, получени в тази война, като по-късно анализатор предположи, че тези наранявания може да са били получени и по време на службата му във  войната между Иран и Ирак през 80-те години на миналия век.

Различните версии не могат веднага да бъдат съгласувани.

Иранският Съвет на експертите обяви в неделя (8 март), че следващия върховен лидер на Иран е Моджтаба Хаменей – синът на покойния аятолах Али Хаменей, който управляваше Иран в продължение на почти четири десетилетия.

В изявление, разпространено в държавните ирански медии, Съветът посочи, че Хаменей е избран въз основа на „решаващ вот“ и призова всички иранци, „особено елита и интелектуалците от семинариите и университетите“, да „дадат клетва за вярност на ледера и да запазят единство“.

Аятолах Мохсен Хейдари Алекасир обяви, че основният критерий при избора е бил новият върховен лидер „да бъде мразен от врага“. „Дори Великият Сатана спомена името му“, каза Алекасир за избрания наследник, дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Моджтаба Хаменей, е „неприемлив“ за него. Аятоласите наричат САЩ „Великия Сатана“.

Той е едва третият, който заема тази роля след  Иранската революция през 1979 г., и следва стъпките на баща си Али Хаменей, след като той беше убит при американско-израелски удари.

По темата

Източник: Sky News    
