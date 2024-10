Влак дерайлира в Норвегия, има жертви и ранени

Е дин човек загина, а четирима бяха ранени, след като влак дерайлира в северната част на Норвегия, предаде ДПА като се позова на съобщение на полицията.

В момента на инцидента във влака са пътували 55 души. Композицията е дерайлирала близо до село Финейдфьорд.

