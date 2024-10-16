Свят

Влак с близо 200 пътници дерайлира в Германия

Машинистът е получил охлузвания, няма други ранени

16 октомври 2024, 07:16
Влак с близо 200 пътници дерайлира в Германия
Източник: iStock photos/Getty images
1

Е кспресен влак с близо 200 пътници дерайлира тази вечер в германската провинция Саарланд, след като се удари в камък, предаде ДПА.

Машинистът е получил охлузвания, но няма други ранени, съобщи говорител на полицията Саарбрюкен. Пътниците са били прехвърлени на друг влак.

Камъкът с диаметър около един метър се е свлякъл заедно с пръст и отломки от склон в близост до релсите. Хората във влака са имали късмет, тъй като той е дерайлирал надясно, където има друг коловоз, а не наляво, където е склонът, посочи говорителят на полицията.

Влакът с номер Ер Е 3 е пътувал към Франкфурт, като е станал инцидентът между общините Намборн и Тюркисмюле.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase

Източник: БТА/Николай Велев    
влак германия
Коментари 1
Кирилица:
Фонетична
Имате 2000 позволени символа

* Моля, коментирайте конкретната статия и използвайте кирилица! Не се толерират мнения с обидно или нецензурно съдържание, на верска или етническа основа, както и написани само с главни букви!

1 коментар
 
Съпругът на изчезналата Биляна: Тя е най-всеотдайната майка на света

Съпругът на изчезналата Биляна: Тя е най-всеотдайната майка на света

Почитаме стотника, пробол с копието си гърдите на разпънатия на кръста Христос

Почитаме стотника, пробол с копието си гърдите на разпънатия на кръста Христос

Президентът Радев на двудневно посещение в Босна и Херцеговина

Президентът Радев на двудневно посещение в Босна и Херцеговина

Влак с близо 200 пътници дерайлира в Германия

Влак с близо 200 пътници дерайлира в Германия

Николай Спасов и Александър Варов: Ключово е да знаеш какво да попиташ AI модела

Николай Спасов и Александър Варов: Ключово е да знаеш какво да попиташ AI модела

biss.bg
Мяукат ли глухите котки?

Мяукат ли глухите котки?

dogsandcats.bg
Ексклузивно

"Месомелачка“ в Украйна, Русия напредва с невиждано темпо

Преди 1 ден
<p>Жена в Пловдив почина, след удар от сина ѝ на 14 г.</p>
Ексклузивно

Жена в Пловдив почина, след удар от сина ѝ на 14 г.

Преди 1 ден
Задържаха собственик на траурна агенция
Ексклузивно

Задържаха собственик на траурна агенция

Преди 1 ден
Туск с изненада за мигрантите от Русия в Полша
Ексклузивно

Туск с изненада за мигрантите от Русия в Полша

Преди 1 ден

Виц на деня

Kaĸ дa нaĸapaш xopaтa дa cпpaт дa тe юpĸaт дa ce жeниш? Cтapитe лeли нa вcяĸa cвaтбa пocтoяннo идвaxa пpи мeн и ми пoвтapяxa, pъгaйĸи…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шарл Мишел покани Зеленски да представи своя "план за победа" на срещата на върха на ЕС

Шарл Мишел покани Зеленски да представи своя "план за победа" на срещата на върха на ЕС

Свят Преди 52 минути

Тя ще се състои в Брюксел

Атака край Тел Авив, полицай загина, има и ранени

Атака край Тел Авив, полицай загина, има и ранени

Свят Преди 1 час

Нападателят е открил огън срещу автомобили, движещи се по магистрала край южната част на града

Google пуска Android 15 за смартфоните

Google пуска Android 15 за смартфоните

Технологии Преди 2 часа

Първи получават платформата моделите от серията Pixel

Франция повиши нивото на риска от птичи грип

Франция повиши нивото на риска от птичи грип

Свят Преди 2 часа

Решението ще засили мерките за сигурност около птицефермите

Трирък робот-диригент направи своя дебют в Дрезден (СНИМКИ)

Трирък робот-диригент направи своя дебют в Дрезден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Иновативна комбинация между роботика и класическа музика завладя сцената

Каква е тайната на успеха на Доналд Тръмп

Каква е тайната на успеха на Доналд Тръмп

Свят Преди 2 часа

Как Доналд Тръмп запазва подкрепата си толкова силна?

Времето в сряда: Остава слънчево, но температурите се понижават

Времето в сряда: Остава слънчево, но температурите се понижават

България Преди 2 часа

В София максималната температура ще бъде около 19°

Лекоатлетката Крамарска триумфира в капитанската битка в “Игри на волята”

Лекоатлетката Крамарска триумфира в капитанската битка в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Лекоатлетката Крамарска триумфира в капитанската битка в “Игри на волята”

Бивш посланик: САЩ не планират победа за Украйна

Бивш посланик: САЩ не планират победа за Украйна

Свят Преди 9 часа

Чалий е уверен, че САЩ имат план за войната в Украйна

Безпрецедентно: САЩ предупредиха Израел

Безпрецедентно: САЩ предупредиха Израел

Свят Преди 10 часа

Това ще се случи, ако не настъпи подобрение в предоставянето на помощ на палестинците в Газа

Почина режисьорът на „Козият рог” и „Господин за един ден”

Почина режисьорът на „Козият рог” и „Господин за един ден”

България Преди 11 часа

Той паднал от прозорец

Биляна Петрова

Издирва се изчезнала млада жена в София

България Преди 11 часа

Последно е забелязана в района на Централни хали

Мъж наби жена на улица в Пловдив

Мъж наби жена на улица в Пловдив

България Преди 12 часа

Тя и нападателят ѝ отскоро живеели на семейни начала

Протест срещу кандидатурата на Сарафов за главен прокурор

Протест срещу кандидатурата на Сарафов за главен прокурор

България Преди 12 часа

Организира го Инициатива „Правосъдие за всеки”

Ученици се сбиха в Сандански, пострада зам.-директорката

Ученици се сбиха в Сандански, пострада зам.-директорката

България Преди 12 часа

Тя опитала да ги разтърве, но била блъсната и е паднала на земята

Какво планира Русия за Северна Корея и Грузия

Какво планира Русия за Северна Корея и Грузия

Свят Преди 13 часа

Саудитска Арабия получи покана да се присъедини към БРИКС

Всичко от днес

От мрежата

Как да ограничим прекомерния лай на кучето си

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за зимните алергии при кучетата

dogsandcats.bg
1

Есена прелест край Стобските пирамиди

sinoptik.bg
1

Предизвикателства в планината през есента

sinoptik.bg

7 притеснителни знака, че си на ръба на психическото и емоционално изтощение

Edna.bg

Хей, живот, здравей, здравей: Христо Кидиков на 78!

Edna.bg

Геният на Меси блесна с пълна сила тази нощ

Gong.bg

Везенков поведе Олимпиакос към втора победа в Евролигата

Gong.bg

Издирват млада жена в София, майка на две деца

Nova.bg

Арестуваха 19-годишна българка в Лондон, представяла се за лекар

Nova.bg