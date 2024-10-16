Влак с близо 200 пътници дерайлира в Германия

Е кспресен влак с близо 200 пътници дерайлира тази вечер в германската провинция Саарланд, след като се удари в камък, предаде ДПА.

Машинистът е получил охлузвания, но няма други ранени, съобщи говорител на полицията Саарбрюкен. Пътниците са били прехвърлени на друг влак.

Камъкът с диаметър около един метър се е свлякъл заедно с пръст и отломки от склон в близост до релсите. Хората във влака са имали късмет, тъй като той е дерайлирал надясно, където има друг коловоз, а не наляво, където е склонът, посочи говорителят на полицията.

Влакът с номер Ер Е 3 е пътувал към Франкфурт, като е станал инцидентът между общините Намборн и Тюркисмюле.

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