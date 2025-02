Самолет с 10 души на борда изчезна в Аляска

С поред правоохранителните органи малък търговски полет с 10 души на борда е обявен за изчезнал в северозападния американски щат Аляска.

Полицията на щата Аляска съобщи, че в 16:00 ч. стандартно време на Аляска (01:00 ч. по Гринуич) е съобщено за закъснял полет на Bering Air Caravan с девет пътници и един пилот на борда, изпълняващ полет от Уналаклийт до Номе.

