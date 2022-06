Европейска столица е най-добрият град за живеене в света за 2022 г.

В иена е класирана на първо място в списъка на най-добрите за обитаване градове в света според годишния индекс на проучвателното звено на списание "Икономист" (The Economist Intelligence Unit), предаде ДПА.

През 2018 и 2019 г. австрийската столица заемаше същата позиция в класацията, но през миналата година бе преценено, че качеството на живот в европейските градове е спаднало значително заради локдауните и другите ограничения, свързани с COVID-19. Затова начело бе Оукланд, Нова Зеландия.

