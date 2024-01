Палестинците в Украйна осъждат „двойния стандарт“, докато Киев подкрепя Израел

К огато Русия започна пълномащабна война срещу Украйна на 24 февруари 2022 г., Амер Ароги, 30-годишен журналист, който живее в ивицата Газа, се почувства длъжен да докладва за конфликта. След като е преживял израелската окупация, той чувства, че може да разбере тежкото положение на украинците, предава Al Jazeera.

Амер Ароги се премести безпроблемно в Украйна. Неговият по-голям брат живее в Украйна от много години, а Ароги бързо си осигури нова работа като кореспондент на известен новинарски канал, съобщава медията.

По-малко от две години по-късно, войната отново избухва в родината му с последната ескалация на конфликта между Израел и Палестина.

"Смърт, страдание, ненавист": Числата на ужаса в Газа и Израел

Според някои наблюдатели има паралели между Русия и Израел и Украйна и Палестина.

Но в недвусмислен отговор след избухването на войната в Газа украинският президент Володимир Зеленски даде подкрепата си зад Израел, подобно на голяма част от украинското население и почти всички западни лидери.

„Виждам двоен стандарт. … Светът помогна на украинците, а на нас никой. Никой не ми помогна да евакуирам майка ми и сестра ми от Газа“, казва Ароги пред Al Jazeera.

