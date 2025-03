Високо напрежение заради митата, наложени от САЩ, фондовият пазар се срина

П ремиерът на канадската провинция Онтарио Дъг Форд заяви в понеделник, че е готов да прекрати износа на електроенергия за САЩ, ако 25-процентовите мита, наложени от президента Тръмп върху канадските стоки, влязат в сила, това посочва The Hill.

„Ако те искат да унищожат Онтарио, ще направя всичко възможно – включително да им спра енергията, и то с усмивка на лицето“, каза Форд пред репортери по време на конференция в центъра на Торонто, съобщава Toronto Sun.

Форд удвои своята решимост да отговори с ответни мерки, като заяви, че ще наложи същите мита, отбелязвайки, че САЩ са един от най-големите клиенти на канадската електроенергия.

„Те разчитат на нашата енергия. Трябва да усетят болката. Ако те атакуват нас, ние ще отвърнем двойно по-силно“, заяви той.

Според The Sun Форд е заявил, че ще прилага мита на принципа „долар за долар“.

„Точно това ще направим“, категоричен бе той.

Форд подчерта, че федералното и провинциалните правителства имат единна позиция в противопоставянето си на американските мита.

„Провинциите имат сериозна роля в този въпрос, но именно федералното правителство води битката, а ние ще бъдем рамо до рамо, независимо кой е на власт във федералното правителство“, коментира Форд.

„Не аз започнах тази търговска война, но ние ще я спечелим“, добави Форд.

Тези изказвания идват в момент, когато Тръмп обяви, че 25-процентовите мита върху Канада и Мексико официално ще влязат в сила във вторник, като подчерта, че няма повече място за преговори преди изтичането на 30-дневния гратисен период.

„Митата са готови. Влизат в сила утре“, заяви Тръмп, добавяйки, че „няма повече пространство за сделка“ с Мексико или Канада преди полунощ.

Миналата седмица Тръмп предупреди, че митата ще бъдат въведени, след като ги забави с един месец след разговори с лидерите на Канада и Мексико, по време на които те се съгласиха да предприемат действия за ограничаване на трафика на наркотици през границата.

"If [TRUMP] wants to destroy our economy, our familes I'm going to shut down electricity going down to the US," Premier Ford reiterates he will cut Ontario energy to 1.5 million customers in Michigan as a response to the American President's 25% tariff threat. pic.twitter.com/LNqWMSjLl8