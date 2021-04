Високо напрежение в САЩ след убийство на чернокож от полицията

Н апрежението в района на Минеаполис остава високо след новото убийство на чернокож от полицията в града в северния американски град Минесота, предаде Франс прес.

Агенцията отбелязва, че то е било извършено на фона на процеса за смъртта на чернокожия Джордж Флойд при полицейски арест в Минеаполис през май миналата година - убийство, което предизвика вълна от протести в САЩ срещу расизма и полицейското насилие.

Отправяне на призиви за спокойствие, въвеждане на полицейски час и разполагане на войници от Националната гвардия: властите засилиха мерките за сигурност в града, за да не пламне.

Daunte Wright shooting: Protesters clash with police after curfew in Minnesota; Vice President Harris calls for 'justice and healing' https://t.co/AIeCq8mHlQ