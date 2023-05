Вино за Путин: Новите проблеми, които раздират Кремъл

М орски бриз, ярко слънце и безкрайно синьо небе - завладяващите гледки и топлият климат са превърнали живописните хълмове на черноморското крайбрежие в Краснодарския край в предпочитана дестинация за избрани руснаци. Именно тук, близо до Геленджик, се намира внушителният "дворец" на Путин, станал известен на света от филма на Алексей Навални. Това е и мястото, където от десетилетие насам се откриват една след друга елитни винарски изби, хоби на мултимилионери и милиардери от близкото обкръжение на Кремъл.

"От всички неща, които видях там, ме интересуваше само едно (...) - винопроизводството", признава Владимир Путин през януари 2021 г. по време на "телеконференция" със студенти.

Само най-доброто от Европа

Посадъчният материал, бъчвите и оборудването за производството на вината Titov са закупени от най-добрите доставчици в Италия, а дизайнерските бутилки на SAVERGLASS са внесени от Франция. Само най-доброто от най-доброто за винарната, която, както признава синът на собственика ѝ в едно интервю, е в избрания списък от доставчици на вино за Кремъл.

Друго вино от тази област, на което медиите дори успяха да дадат негласния статут на "виното на Путин", е "Усадьба Дивноморское". Това вино през последните години се превърна във важна част от менюто на приемите на най-високо ниво. Както се потвърждава от снимки на менюто, появили се в медиите, Путин черпи с него държавните гости - от Александър Лукашенко до Си Дзинпин.

