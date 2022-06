"Само подписвам документи": Кой управлява милиардите и имотите на Путин

К олко яхти, дворци, банкови сметки и имущество притежават доверениците на Путин, е въпрос, който възниква след излизането на данни в непубличен домейн по въпроса. Германски разследващи журналисти от общественоправните медии WDR и NDR са проучили този въпрос, пишат от DW.

Когато след началото на руската инвазия в Украйна на руския президент Владимир Путин бяха наложени санкции, това изглеждаше по-скоро като символичен акт, тъй като на хартия той не притежава нищо съществено.

И все пак по информация в медиите, Путин притежава луксозен дворец на Черно море, а малко преди да започне войната в Украйна една луксозна яхта, за която се твърди, че е негова, на бърза ръка се прибра от Западна Европа обратно в Русия.

Бивши довереници на Путин, превърнали се в негови разобличители, в миналото са описвали системата на Путин така: близки приятели и доверени лица на руския държавен глава, обикновено олигарси от неговия най-близък кръг, държат дворци, яхти и друго богатство, до което той винаги има достъп.

За съществуването на такава система говорят и разкритията около т.нар. „Панама пейпърс“. Така например след публикациите за двореца на брега на Черно море много бързо приятелят на Путин Аркадий Ротенберг обяви публично, че имотът е негов, а не на руския президент.

This, confiscated Putin yacht has been seized as assets. Putin's huge gold reserves has been sanctioned by most countries. Meaning, no is allowed to buy it. So it sits in Moscow's vaults. pic.twitter.com/JMbZCz5xqN

Повече от 80 фирми

Разследване на журналистическата мрежа Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), заедно с онлайн изданието Meduza и редица медийни партньори, сред които и германските NDR и WDR, разкри, че много от приписваните на Путин обекти кой знае защо се управляват от едно и също място: всички те очевидно използват общия домейн "LLCInvest.ru".

Изтеклa информация показва, че този домейн в интернет и принадлежащите към него адреси за електронна поща се използват за управлението на много фирми с имущество, принадлежащо на доверени лица на Путин.

Към тях спада и въпросният луксозен черноморски палат. Над 4,5 милиарда щатски долара изглежда се управляват от въпросната инвестиционна система LLC, в чийто състав влизат повече от 80 фирми.

Наред с въпросния дворец на брега на Черно море, от OCCRP са открили в структурите на LLC Invest и една вила северно от Санкт Петербург, родния град на Владимир Путин, добила известност в обществото като „дачата на Путин“, която той редовно използва.

Други находки са къща за почивка в зимен курорт, недалеч от границата с Финландия, където е омъжена дъщерята на Путин, освен това една яхта и дори една авиокомпания с няколко самолета „Фалкон“.

The Kremlin has always denied that Putin owns anything extravagant. But over the years, @navalny and other reporters have uncovered vast assets allegedly built or acquired for his benefit.



The most famous of these is this palace on the Black Sea. https://t.co/PPQqiH7o3b pic.twitter.com/KbMUL5F4Vh