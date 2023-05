Виктор Орбан: Украйна не може да спечели войната срещу Русия

У нгарският премиер Виктор Орбан заяви, че Украйна не може да спечели войната срещу Русия, цитиран от Bloomberg.

Унгарският министър-председател Виктор Орбан е твърд по отношение на решаващата помощ от Европейския съюз за Украйна, изразявайки съчувствие към своя съсед, но нищо повече, за да му помогне да се пребори с инвазията на Русия.

Говорейки в интервю за Bloomberg на Катарския икономически форум, Орбан твърди, че военните усилия на Украйна са обречени на провал и изпращането на допълнителна помощ ще доведе само до повече смъртни случаи.

"Емоционално това е трагично, сърцата ни са с украинците“, заяви Орбан пред главния редактор на Bloomberg Джон Микълтуейт във вторник. "Но аз говоря като политик, който трябва да спасява животи“.

"Няма шанс да спечелим тази война“, добави той.

Унгария, страната от ЕС с най-тесни връзки с руския президент Владимир Путин, блокира транш от 500 милиона евро от финансовата помощ на ЕС за Украйна. Освен това се противопоставя на нови санкции срещу Русия.

Гледната точка на Орбан противоречи на анализа на украинските съюзници, които доставят на Киев оръжия преди контранастъплението, което се очаква да започне тази пролет. Въпреки че са трезви относно шансовете за драматичен пробив, те подкрепят плана на президента Володимир Зеленски да отблъсне руснаците и да си върне територия.

Орбан повтори призива си за незабавно прекратяване на огъня - позиция, критикувана от критиците като равносилна на призив за капитулация на Украйна.

Той също така заявява открито, че войната е прокси конфликт между Русия и САЩ, както сочат и в Кремъл, и заяви, че боевете могат да спрат само когато Москва сключи споразумение с Вашингтон. САЩ настояват, че Украйна трябва да реши как и кога е готова да търси мир.

Подходът на Орбан към Украйна и тесните връзки с Русия само изостриха връзките със съюзниците на Унгария в ЕС и НАТО, които отдавна критикуваха неговото повече от десетилетие консолидиране на властта и стремеж към самозвана "нелиберална демокрация“, която отхвърля мултикултурните ценности, отбелязва Bloomberg.

Орбан добави, че се надява бившият президент на САЩ Доналд Тръмп да спечели преизбирането през следващата година и че макар да е в противоречие с президента Джо Байдън, не е добре за бизнеса да критикува САЩ.

