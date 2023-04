Украйна: Русия е по-лоша от ислямска държава

У крайна сравни Русия с "ислямска държава", след като в интернет пространството се появи видеозапис, на който се вижда как руски войници обезглавяват украински военнопленник, съобщи Ройтерс.

Агенция Ройтерс не успя да потвърди автентичността или произхода на видеозаписа, публикуван в социалните мрежи, на който се вижда как мъж в униформа обезглавява военнопленник, носещ жълта лента на ръката, използвана от украинските войници.

"Има нещо, което никой в целия свят не може да пренебрегне: колко лесно убиват тези зверове", заяви украинският президент Володимир Зеленски. "За всичко ще има правна отговорност. Необходимо е да бъде победен терорът", добави той.

От своя страна Кремъл заяви, че разпространеният в интернет пространството видеозапис, който уж показва обезглавяването на украински войник, е "ужасен" и трябва да се провери неговата автентичност.

A horrific video of Russian troops decapitating a Ukrainian prisoner of war is circulating online. It’s absurd that Russia, which is worse than ISIS, is presiding over the UNSC. Russian terrorists must be kicked out of Ukraine and the UN and be held accountable for their crimes.