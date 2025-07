Руският заместник-министър Михаил Богданов подаде оставка

Р уският заместник-министър на външните работи Михаил Богданов, който служи и като специален представител на президента Владимир Путин за Близкия изток и Африка, е освободен от длъжността си по собствено желание, предаде Ройтерс, позовавайки се на руски медии.

Оттеглянето на Богданов, обявено в президентски указ, се случва изцяло по негово желание и по лични причини, съобщи ТАСС.

Роденият през 1952 г. Богданов е завършил Московския държавен институт по международни отношения (МГИМО) през 1974 г. Служи като руски посланик в Израел от 1997 до 2002 г. и като посланик в Египет между 2005 и 2011 г. При Путин той служи като специален президентски представител за Близкия изток от 2012 г. и като специален представител за Африка от 2014 г.

