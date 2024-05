Нови рокади във властта в Русия: Путин уволни нов министър

М иналата седмица Владимир Путин назначи на Андрей Белоусов за нов министър на отбраната на Русия, след като от поста бе свален Сергей Шойгу.

Анализаторите тогава заявиха, че решението да се назначи икономист без военен опит показва, че Владимир Путин предприема значителни стъпки към мобилизиране на руската икономика и отбранителна индустриална база в подкрепа на продължителна война в Украйна и евентуално подготовка за бъдеща конфронтация с НАТО, припомня Sky News.

Colonel General Yuriy Sadovenko has been Removed from his Position as Russian Deputy Minister of Defense, with Oleg Savelyev a Former Deputy Economic Minister and current Auditor for the Accounting Chamber being Appointed to the Position. pic.twitter.com/bWMEixWqv9