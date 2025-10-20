Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия

Д елегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала вчера в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение.

(Във видеото: Тръмп след ударите в Газа: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила)

Новината идва на фона израелски удари "срещу терористични цели на "Хамас" в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах. Двете страни си размениха обвинения в нарушаване на споразумението, като в същото време потвърдиха, че държат на спазването на прекратяването на огъня.

При нападението, предизвикало ответните мерки, са загинали двама израелски военни. Според палестински източници при израелските удари за загинали десетки.

At today’s Foreign Affairs Council, I made clear to all 27 🇪🇺 ministers: the ceasefire is fragile. Aid must urgently reach Gaza at scale. All crossings must reopen.



The NGO registration process is a major obstacle to deliver help. @eu_echo has to be allowed to return to Gaza. pic.twitter.com/IlB65tt6X5 — Hadja Lahbib (@hadjalahbib) October 20, 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас".

Палестинското движение е процес на връщане на телата на мъртвите израелски заложници. Според информация на емиратския вестник "Нешънъл" специализирани екипи от Египет и Катар са в ивицата Газа в готовност и при разрешение от Израел да помогнат на "Хамас" да издири и извади тленните останки. Очаква се присъединяването и на турски специалисти.

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър се очаква да посетят Израел тази седмица, за да настояват за прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщи в. "Ал Ахрам", позовавайки се на американски медии.