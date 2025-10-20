Свят

Делегация на "Хамас" на ключови преговори в Кайро

Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас"

20 октомври 2025, 16:11
Кремъл обясни защо срещата между Путин и Тръмп ще е в Будапеща
Дмитрий Песков: Русия работи със САЩ за мир, Киев спъва процеса
Кушнър се върна в Израел - зетят на Тръмп отново в ролята на посредник
Зеленски: Отстъпление няма да има! - защо Донбас е толкова важен за Украйна и Русия
Еманюел Макрон: Кражбата от Лувъра е атака срещу културното ни богатство
FT: Тръмп призова Зеленски да приеме условията на Русия за край на войната
Ограбиха Лувъра - музеят затвори врати
Украйна остана без "Томахоук" - разочарование след визитата на Зеленски в САЩ

Д елегация на "Хамас" начело с де факто лидера му Халил ал Хая е пристигнала вчера в Кайро, за да обсъди прилагането на споразумението за примирие с Израел с посредници и с други палестински фракции, съобщи египетският новинарски сайт "Тахя Маср", позовавайки се на прессъобщение на ислямисткото движение. 

(Във видеото: Тръмп след ударите в Газа: Примирието между Израел и „Хамас“ все още е в сила)

Новината идва на фона израелски удари "срещу терористични цели на "Хамас" в отговор на нападение срещу израелски военни в Рафах. Двете страни си размениха обвинения в нарушаване на споразумението, като в същото време потвърдиха, че държат на спазването на прекратяването на огъня.

При нападението, предизвикало ответните мерки, са загинали двама израелски военни. Според палестински източници при израелските удари за загинали десетки. 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че примирието все още е в сила и обвини в предполагаеми нарушения "някои бунтовници" в "Хамас". 

Палестинското движение е процес на връщане на телата на мъртвите израелски заложници. Според информация на емиратския вестник "Нешънъл" специализирани  екипи от Египет и Катар са в ивицата Газа в готовност и при разрешение от Израел да помогнат на "Хамас" да издири и извади тленните останки. Очаква се присъединяването и на турски специалисти. 

Вицепрезидентът на Съединените щати Джей Ди Ванс заедно със специалния пратеник за Близкия изток Стив Уиткоф и зетя на Тръмп Джаред Къшнър се очаква да посетят Израел тази седмица, за да настояват за прилагането на следващата фаза от споразумението за примирие, съобщи в. "Ал Ахрам", позовавайки се на американски медии. 

Източник: БТА, Екатерина Антонова    
Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Анджелина Джоли привлече вниманието с огромни татуировки в рокля с гол гръб

Пробите за алкохол на загиналите край Созопол младежи са отрицателни

Мистериозен горящ отпадък от Космоса се разби в Австралия

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

„Шкодата“ на Румен Радев обра овациите, а Dongfeng си направи ПР

Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен
Бойко Борисов: Всички казват, че не е хубаво на избори, ама чакат решение от мен

„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп
„Без царе“: Огромни протести в 50 щата срещу политиката на Тръмп

САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога
САЩ унищожиха наркоподводница с огромно количество фентанил и дрога

Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам
Аштън Къчър: Пропуснах роли заради начина, по който изглеждам

Футболен мач или сериал? Може и едновременно - с EON FULL от Vivacom

Две от най-големите земетресения в света изглежда се синхронизират

Зоната на субдукция Каскадия – северно от Кейп Мендочино, Калифорния, където малката плоча Хуан де Фука се потапя под Северноамериканската плоча – не само че може да предизвика разрушителни земетресения с магнитуд 9+ и цунами, но вероятно ще задейства верижна реакция, включително и разлома Сан Андреас в Южна Калифорния

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

4 години затвор за катастрофа между BMW и каруца с 4 жертви

Подсъдимият се движил със скорост 116 км./ч., пред него в лявата част на дясната пътна лента се движила каруцата, в нарушение на правилата от ЗДвП, без светлоотразители и светещо тяло за движение през нощта

<p>Установиха нарушения на закона за еврото на летище &bdquo;Васил Левски&ldquo;</p>

Магазини на летище „Васил Левски“ в София с нарушения по евро закона, грозят ги глоби

При установяване на повторно нарушение санкцията се увеличава и достига до 14 000 лева

<p>Хоспитализираха бивш футболист на &quot;Реал Мадрид&quot;</p>

Хоспитализираха бивш футболист на "Реал Мадрид", получил инфаркт

Новината беше оповестена от FC de Rebellen

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Правилото 3,5%: Могат ли 12 милиона души да свалят Тръмп?

Според правилото ако 3,5% от населението на една държава излязат на протести срещу режим, той неизбежно ще падне

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

"ДПС-Ново начало" призова финансовия министър да осигури пари за служебни коли на Президентството

Това трябва да се случи с постановление на Министерския съвет

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Високото кръвно: Развенчаваме най-честите митове за здравето на сърцето

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Избягал затворник уби двама души и рани други седем в Турция

Сред пострадалите са двама полицейски служители

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С два лева е поскъпнала потребителската кошница за седмица

Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

ВВС: Защо студентите по медицина предпочитат България пред Великобритания

От обучение на английски, до агенции, които помагат с всяка битова нужда

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Предвижда се правно обвързваща, поетапна забрана

<p>Сатанизъм, алкохол и СССР: Лъжите, които промениха САЩ</p>

Историята като предупреждение: Решенията, основани на грешки и заблуди

От Сухия режим до войната срещу мазнините – кои са някои от най-абсурдните решения на американските власти

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Военен джип се преобърна по таван в Прохода на Републиката

Инцидентът е станал малко след Гурково, в района на движение в посока Велико Търново

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

Oткриха фалшиви евробанкноти у мъж в Пернишко

При претърсване на жилището му са иззети около 9000 евро в различни купюри и устройство за броене на пари

7 японски техники, за да не забравяш нищо

7 японски техники, за да не забравяш нищо

