Израел отвори граничния пункт "Керем Шалом"

К онтролният пункт между Израел и ивицата Газа "Керем Шалом" беше отворен днес - ден след поредицата израелски удари по палестинската територия, предаде Франс прес, като цитира представител на израелските сили за сигурност.

Той каза, че "Керем Шалом" пак функционира, "в пълно съответствие със споразумението" за прекратяване на огъня, влязло в сила на 10 октомври.

Вчера Израел спря допускането на хуманитарна помощ в Газа "до ново разпореждане", като обвини "Хамас" в нарушаване на споразумението. Палестинското ислямистко движение отрече тези твърдения, отбелязва АФП.

Конфликтът между Израел и палестинската територия Ивицата Газа е дългогодишен, белязан от периоди на ескалация и прекратяване на огъня. В този контекст граничните контролно-пропускателни пунктове играят ключова роля за живота на повече от два милиона палестинци, живеещи в анклава. Сред тях "Керем Шалом" е от изключително значение като основен товарен пункт, през който преминават хуманитарна помощ, гориво и стоки, жизненоважни за ежедневното съществуване в Газа.

През годините отварянето и затварянето на "Керем Шалом", както и на пропускателния пункт "Рафах" с Египет, често се превръщат в барометър за отношенията и нивата на напрежение. Например, многократно спирането на горивните доставки през "Керем Шалом" е застрашавало работата на единствената електроцентрала в Газа, задълбочавайки хуманитарната криза. В миналото Израел е отварял тези пунктове след постигане на примирия, често посредничени от Египет и Катар, например след сблъсъци с палестински групировки като "Ислямски джихад".

Подобна динамика се разигра и наскоро. На 10 октомври влезе в сила споразумение за прекратяване на огъня, което имаше за цел да успокои обстановката. Въпреки това, в дните след това споразумение, Израел предприе серия от удари по палестинската територия, което доведе до временно спиране на допускането на хуманитарна помощ за Газа. Израелските власти обвиниха "Хамас" в нарушаване на постигнатото споразумение. От своя страна, палестинското ислямистко движение категорично отрече тези твърдения.