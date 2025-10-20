България

Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

"Това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната

20 октомври 2025, 16:57
Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет
Източник: iStock photos/Getty images

А встралия изрази недоволство от Китай за "опасно" военно поведение, като обвини китайски изтребители, че са изстреляли сигнални ракети в близост до австралийски самолет, патрулиращ в Южнокитайско море, предава Франс прес.

Австралийският самолет "Посейдон" е патрулирал в Южнокитайско море в неделя, когато към него се е приближил китайски изтребител, обяви австралийското министерство на отбраната.

Китайският изтребител е изстрелял сигнални ракети в "непосредствена близост" до австралийския самолет, като е застрашил екипажа му, обясняват от ведомството.

"След като проучихме много внимателно инцидента, стигнахме до заключението, че това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната Ричард Марлз пред журналисти. Министърът уточни, че Австралия е съобщила за инцидента пред китайски дипломати в Пекин и Канбера, като поясни, че страната ще продължи да провежда военни учения в региона.

Това е поредният инцидент между Китай и Австралия в Южнокитайско море, което се превръща във все по-оспорвано морско и въздушно пространство в Азия, посочва АФП. Китай претендира за голяма част от островите и рифовете в морето въпреки международно решение от 2016 г., постановяващо, че претенциите на страната са юридически необосновани.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
Австралия Китай Южнокитайско море Военен инцидент Китайски изтребители Австралийски самолет Опасно поведение Сигнални ракети Дипломатически протест Напрежение
