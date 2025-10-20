Опасна маневра: Китай застраши австралийски патрулен самолет

А встралия изрази недоволство от Китай за "опасно" военно поведение, като обвини китайски изтребители, че са изстреляли сигнални ракети в близост до австралийски самолет, патрулиращ в Южнокитайско море, предава Франс прес.
Австралийският самолет "Посейдон" е патрулирал в Южнокитайско море в неделя, когато към него се е приближил китайски изтребител, обяви австралийското министерство на отбраната.
Chinese aircraft drops flares too close to Australian plane in international airspace ahead of Trump- Albo Meeting— David Walpiri (@DWalpiri) October 20, 2025
Australia lodged protests with China. Because that & calling it “unsafe & unprofessional” has clearly worked so far. If anything, it only made them bolder pic.twitter.com/JPXGwpQAW7
Китайският изтребител е изстрелял сигнални ракети в "непосредствена близост" до австралийския самолет, като е застрашил екипажа му, обясняват от ведомството.
The Albanese government has lodged a protest with Beijing after a Chinese fighter jet released flares in ‘very close’ proximity to a RAAF surveillance aircraft over the South China Sea. Follow live: https://t.co/BaP9VkjAY2 pic.twitter.com/GmeR0ujAfW— The Australian (@australian) October 20, 2025
"След като проучихме много внимателно инцидента, стигнахме до заключението, че това е едновременно опасна и непрофесионална проява", заяви австралийският министър на отбраната Ричард Марлз пред журналисти. Министърът уточни, че Австралия е съобщила за инцидента пред китайски дипломати в Пекин и Канбера, като поясни, че страната ще продължи да провежда военни учения в региона.
Това е поредният инцидент между Китай и Австралия в Южнокитайско море, което се превръща във все по-оспорвано морско и въздушно пространство в Азия, посочва АФП. Китай претендира за голяма част от островите и рифовете в морето въпреки международно решение от 2016 г., постановяващо, че претенциите на страната са юридически необосновани.