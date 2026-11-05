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Изкуствен интелект на INSAIT влиза в одитите на обществените поръчки: Проверката ще отнема наполовина по-малко време

Изводите остават изцяло на одиторите, уверява председателят на Сметната палата Димитър Главчев

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

5 ноември 2026, 15:17
Изкуствен интелект на INSAIT влиза в одитите на обществените поръчки: Проверката ще отнема наполовина по-малко време
Източник: Сметната палата

Сметната палата започва да използва изкуствен интелект при проверката на обществените поръчки. Системата ще се прилага в одитите от Годишната одитна програма за 2027 г.

Проектът се казва ОДИС и е съвместна инициатива на Сметната палата и Института за научни изследвания в областта на компютърните науки (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Първият му модул – ОДИС ЗОП, е посветен на проверката за законосъобразност на обществените поръчки.

Днес председателят на Сметната палата Димитър Главчев и изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров подписаха споразумение за сътрудничество в областта на изкуствения интелект.

Наполовина по-бърза проверка

„Времето за проверка на всяка обществена поръчка, което обикновено е от два дни до над една седмица в зависимост от обхвата и сложността ѝ, ще се намали наполовина с използването на системата с изкуствен интелект“, заяви Главчев.

Източник: Сметната палата

По думите му спестеното от рутинни задачи време ще позволи на одиторите да се съсредоточат върху по-сложните случаи и да обработват повече одити.

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Главчев подчерта, че ОДИС ще подпомага одиторите само с предложения и автоматизации. Анализите, изводите и заключенията ще бъдат изцяло и единствено на одиторите.

Как работи AI асистентът

Модулът ОДИС ЗОП вече е тестван успешно в реална среда. Той е създаден като специализиран професионален AI асистент за одитори, базиран на българския езиков модел BgGPT.

Асистентът сам извлича информация за процедурите от Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) – основни параметри, изисквания и образци, договори, данни за участниците и всякаква друга публична информация. В системата е интегрирана всяка нова промяна в Закона за обществените поръчки и правилника към него.

AI асистентът обработва автоматично голямото количество първоначални данни за всяка поръчка и генерира предложения по одитните въпроси, придружени с обосновка и препратка за проверка. Одиторът проверява предоставената информация и при нужда добавя допълнителни доказателства, като запазва пълен контрол над процеса.

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Системата търси и евентуални несъответствия и отклонения от правната рамка. Дали откритите несъответствия наистина са нарушения обаче се решава единствено от одиторите.

ОДИС предлага и допълнителни улеснения – търсене на конкретна информация, сравняване на различни версии на документи и превръщане на сканирани документи в данни, подходящи за обработка и анализ.

Информацията е напълно защитена. Одиторските документи, контролните листове, справките, както и констатациите, изводите и заключенията по време на одита се съхраняват в среда, изолирана от достъп до интернет.

„Модел за държавната администрация“

„Искаме да развием технология, която помага не само на одиторите в Сметната палата, но и да е модел за държавната администрация. Много институции искат да им разработим AI продукти, които да им помагат в тяхната дейност. Българската Сметна палата и INSAIT даваме пример, дори и на Европа, как се развива такъв модел“, каза Борислав Петров.

Споразумението цели да проучи възможностите за иновации и приложни разработки с изкуствен интелект във всички етапи на одитния процес. Сътрудничеството включва консултации по проекти и технически решения, разработване на експериментални софтуерни системи, създаване или адаптиране на AI модели за нуждите на Сметната палата и обучения за работа с пилотните решения.

Какво следва

За последната година ОДИС се е развил от пилотен проект до система с реална полза за институцията. Предстои поетапно обучение на всички одитори, които проверяват законосъобразността на обществените поръчки. То започва още следващата седмица.

Следващият етап е системата да бъде надградена с още функции – обработка на големи масиви от данни и документи, финансови одити, подпомагане на стратегическото и годишното планиране.

Редактор: Маргарита Костадинова
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