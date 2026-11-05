Шофьорът от фаталната катастрофа край Плевен с четирима загинали остава в ареста

А пелативният съд във Велико Търново потвърди мярката за неотклонение „задържане под стража“ на мъжа с инициали Х. Д., който е обвинен за тежката катастрофа с четирима загинали на пътя Плевен - Ясен. Производството е образувано след жалба от защитата срещу определението на Окръжния съд в Плевен от 27 октомври 2026 г.

Километражът на колата, в която загинаха четирима младежи край Плевен, е спрял на 139 км/ч

Трагичният инцидент става на 8 октомври същата година на общински път в близост до моста на река Вит. Според събраните доказателства водачът не се е съобразил с атмосферните условия, релефа, видимостта и състоянието на пътя, като не е намалил скоростта си. Въззивната инстанция посочва, че обвиняемият е управлявал автомобила със скорост над 170 км/ч при въведено ограничение от 70 км/ч, в тъмната част на денонощието (около 23:00 ч.), по участък с неравна настилка, липса на маркировка и последователни завои. В резултат по непредпазливост е причинена смъртта на четирима младежи на възраст между 18 и 21 години.

Младеж е обвинен за смъртта на четирима души край Плевен остава в ареста

Магистратите отчитат, че е налице обосновано предположение за съпричастност към деянието, както и реална опасност от укриване предвид тежестта на предвиденото наказание „лишаване от свобода“ от 15 до 20 години. Съдът приема, че чистото съдебно минало, младата възраст и добрите характеристични данни не могат да оборят тази опасност, а евентуалните здравословни проблеми на задържания могат да бъдат обслужвани в рамките на затворническата система.

Определението на Апелативен съд – Велико Търново е окончателно и не подлежи на обжалване или протестиране.