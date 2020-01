Великобритания допусна Хуауей до 5G мрежите си, но при определени ограничения

В еликобритания ще позволи на китайския телекомуникационен гигант Хуауей (Huawei) да има ограничена роля в изграждането на британските 5G мрежи, съобщи днес правителството, цитирано от Ройтерс.

Кабинетът посочи, че високорисковите доставчици на оборудване ще бъдат изключени от чувствителните ключови части на мрежите.

