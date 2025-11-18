Свят

За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп за първи път след убийството на журналист през 2018 г.

18 ноември 2025, 09:35
За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман
Източник: Getty Images

С аудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп. По време на визитата на Бин Салман ще бъдат подписани споразумения в областта на отбраната и гражданската ядрена енергетика. Това е първото посещение на престолонаследника в САЩ след убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги, предаде АФП.

Очаква се Тръмп да организира церемония с прелитане на самолети, салюти с оръдия и гала вечеря – еквивалент на държавно тържество, макар принцът да не е държавен глава, а фактически управник на кралството.

Тръмп поставя акцент върху укрепването на отношенията с богатата на петрол държава и на 17 ноември заяви, че ще продаде на Рияд изтребители F-35, въпреки опасенията на Израел. По думите на източник, запознат с преговорите, ще бъде подписано и рамково споразумение за гражданско ядрено сътрудничество – тема, която често е предизвиквала напрежение.

Embed from Getty Images

Тръмп ще настоява и престолонаследникът, познат като MBS, да направи стъпки към нормализиране на отношенията с Израел, докато Вашингтон се стреми към по-широка близкоизточна сделка след войната в Газа.

„Това няма да е просто среща“, каза републиканецът пред журналисти на борда на Air Force One в петък (14 ноември).

„Отдаваме почит на Саудитска Арабия и на престолонаследника“, добави той.

За Мохамед бин Салман това е възможност за ново начало след убийството на колумниста от „Уошингтун пост“ Джамал Хашоги.

Предишните години отбелязаха период на значително сближаване между тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, известен още като MBS. Тази близка връзка се развиваше през последните години и беше затвърдена през май 2017 г., когато президент Тръмп беше посрещнат пищно в Саудитска Арабия. По време на онази визита бяха договорени обещания за инвестиции в размер на внушителните 600 милиарда долара, което допълнително подсили отношенията между семействата на двамата лидери. Тази динамика обаче претърпя драстичен обрат през 2018 г. През октомври 2018 г. саудитският журналист Джамал Хашоги, изтъкнат колумнист за "Вашингтон Пост" и  критик, беше убит от саудитски агенти в консулството на кралството в Истанбул. Случаят предизвика остро международно възмущение и доведе до значително охлаждане на отношенията между Саудитска Арабия и Вашингтон. Американското разузнаване публично посочи, че принц Мохамед бин Салман вероятно е одобрил операцията – обвинение, което Рияд категорично отрече, но което нанесе сериозен удар върху неговия имидж и авторитет на световната сцена. Този инцидент остави дълбока сянка върху международния престиж на престолонаследника и усложни дипломатическите му контакти със западните държави. Настоящата визита на Мохамед бин Салман в САЩ е първата му от убийството на Хашоги насам, което придава особена тежест на събитието. Той е посрещнат с тържествена церемония от президента Доналд Тръмп, чиято администрация поставя акцент върху укрепването на отношенията с богатата на петрол държава. 

Принцът, който тази година навършва 40, през последните години изгради близки връзки с Тръмп и неговото семейство – отношения, подсилени от пищното посрещане и обещания за инвестиции за 600 млрд. долара по време на визитата на президента в Саудитска Арабия през май. 

 

Източник: БГНЕС    
Мохамед бин Салман Доналд Тръмп Саудитска Арабия САЩ Дипломатическа визита Отбранителни споразумения Ядрено сътрудничество Убийството на Хашоги Отношения с Израел Близкоизточна политика
Последвайте ни

По темата

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

Рязка промяна във времето: Жълт код за дъжд и вятър

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

„Тихо. Тихо, прасенце“ – Доналд Тръмп избухна срещу репортерка

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Нарасна броят на жертвите на предполагаемото хранително отравяне в хотел в Турция

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Актьорът Лийв Шрайбър е приет в болница

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

BYD ускорява европейската експанзия с 2000 дилъра и потенциален трети завод

carmarket.bg
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Ексклузивно

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 1 ден
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Ексклузивно

Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 1 ден
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Ексклузивно

Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 1 ден
Русия уби съпругата на първата жертва на
Ексклузивно

Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 1 ден

Виц на деня

Семейна терапия. Психологът пита: – Как се справяте с конфликтите? Мъжът:  – Аз бягам. Жената:  – Аз го настигам.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

„Болница за плюшени мечета“ – национална кампания за здравно образование на деца в България

Преди 8 минути

Студенти по медицина от цялата страна помагат на децата да преодолеят страха от медицинските прегледи

<p>Зеленски заминава за Турция с мисия, ето каква&nbsp;</p>

Зеленски заминава за Турция с мисия - да съживи преговорите за край на войната в Украйна

Свят Преди 14 минути

Кремъл обвини миналия месец Киев в нарушаване на Истанбулския преговорен процес за възможно мирно решение на конфликта

<p>Назначиха нов&nbsp;посланик на България в Швейцария</p>

Светлан Стоев е назначен за посланик на България в Швейцария

България Преди 30 минути

.

Северна Корея осъди споразумението между Сеул и Вашингтон за ядрени подводници

Свят Преди 34 минути

Програмата е „опасен опит за конфронтация, предприет от САЩ“, написаха севернокорейските държавни медии

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

Без книжка и с 2,18 промила алкохол: Шофьор катастрофира в Добричко и избяга

България Преди 39 минути

Автомобилът е иззет, а водачът е задържан за срок до 24 часа

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Защо принципите на Котов от Big Brother са по-важни от самата игра? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

Сребърният финалист Валентин Котов говори за цената на принципите си

Гръцките железничари започват национална стачка

Гръцките железничари започват национална стачка

Свят Преди 1 час

Основните проблеми се отнасят до закъснения в маршрутите, проблеми с подвижния състав, липса на персонал и лоши условия на труд

Лорънс "Лари" Съмърс

Лари Съмърс се оттегля след скандал с Епстийн: Дълбоко се срамувам

Свят Преди 1 час

Той уточни, че ще продължи да изпълнява преподавателските си задължения в Харвардския университет

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Обявиха причината за смъртта на Даян Лад

Свят Преди 1 час

Актрисата е починала от остра и хронична хипоксична дихателна недостатъчност, сочи смъртният акт

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Мадуро отговори на Тръмп: Готов съм да се срещнем "на четири очи"

Свят Преди 1 час

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с него въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

Мъж задигна скъпа техника от студиото на ансамбъл „Чинари” (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Студиото на фолклорния състав в центъра на София е било разбито

<p>Как да заживеем в града&nbsp;със средна заплата над 9000 лв?</p>

БезГранично: Всичко за бизнесмена и служителя в Чикаго

БезГранично Преди 1 час

Всичко, което трябва да знаете, за да постигнете американската мечта

Снимката е илюстративна

Румъния евакуира две села до границата с Украйна

Свят Преди 1 час

Причината е пожар на борда на акостирал в украинското пристанище Измаил танкер за втечнен природен газ.

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Полша разследва взрив на жп линия за Украйна, подозират Русия

Свят Преди 1 час

Туск обеща, че Полша ще залови престъпниците, „където и да са те“

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Земетресение край гръцкия остров Скирос

Свят Преди 2 часа

Трусът е усетен и в гръцката столица Атина

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Папа Лъв XIV заминава на официално посещение в Турция

Свят Преди 2 часа

След това той ще бъде на визита и в Ливан

Всичко от днес

От мрежата

Колко бързо могат да тичат кучетата

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Как ще реагира държавата при набези от мечки

sinoptik.bg
1

Замърсяване със серен диоксид в Димитровград

sinoptik.bg

Валентин Котов от Big Brother: Мисля да предложа брак и искам скоро деца, готов съм да бъда глава на семейството си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Пътеводител на деня! Какво да очакваме на 18 ноември

Edna.bg

Роналдо сбъдва голямо желание днес

Gong.bg

💍 Загадката на пръстена! Яник Синер се наложи да обяснява

Gong.bg

За пет години: Употребата на антибиотици у нас се е увеличила с 27%

Nova.bg

Бенчев: Суровият петрол тръгна надолу, възможно е да има задържане на цените по бензиностанциите

Nova.bg