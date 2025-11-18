За първи път след убийството на Хашоги - Доналд Тръмп посреща саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман

С аудитският престолонаследник Мохамед бин Салман ще бъде посрещнат тържествено от президента на САЩ Доналд Тръмп. По време на визитата на Бин Салман ще бъдат подписани споразумения в областта на отбраната и гражданската ядрена енергетика. Това е първото посещение на престолонаследника в САЩ след убийството през 2018 г. на журналиста Джамал Хашоги, предаде АФП.

Очаква се Тръмп да организира церемония с прелитане на самолети, салюти с оръдия и гала вечеря – еквивалент на държавно тържество, макар принцът да не е държавен глава, а фактически управник на кралството.

Тръмп поставя акцент върху укрепването на отношенията с богатата на петрол държава и на 17 ноември заяви, че ще продаде на Рияд изтребители F-35, въпреки опасенията на Израел. По думите на източник, запознат с преговорите, ще бъде подписано и рамково споразумение за гражданско ядрено сътрудничество – тема, която често е предизвиквала напрежение.

Тръмп ще настоява и престолонаследникът, познат като MBS, да направи стъпки към нормализиране на отношенията с Израел, докато Вашингтон се стреми към по-широка близкоизточна сделка след войната в Газа.

„Това няма да е просто среща“, каза републиканецът пред журналисти на борда на Air Force One в петък (14 ноември).

„Отдаваме почит на Саудитска Арабия и на престолонаследника“, добави той.

За Мохамед бин Салман това е възможност за ново начало след убийството на колумниста от „Уошингтун пост“ Джамал Хашоги.

Предишните години отбелязаха период на значително сближаване между тогавашния президент на САЩ Доналд Тръмп и саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман, известен още като MBS. Тази близка връзка се развиваше през последните години и беше затвърдена през май 2017 г., когато президент Тръмп беше посрещнат пищно в Саудитска Арабия. По време на онази визита бяха договорени обещания за инвестиции в размер на внушителните 600 милиарда долара, което допълнително подсили отношенията между семействата на двамата лидери. Тази динамика обаче претърпя драстичен обрат през 2018 г. През октомври 2018 г. саудитският журналист Джамал Хашоги, изтъкнат колумнист за "Вашингтон Пост" и критик, беше убит от саудитски агенти в консулството на кралството в Истанбул. Случаят предизвика остро международно възмущение и доведе до значително охлаждане на отношенията между Саудитска Арабия и Вашингтон. Американското разузнаване публично посочи, че принц Мохамед бин Салман вероятно е одобрил операцията – обвинение, което Рияд категорично отрече, но което нанесе сериозен удар върху неговия имидж и авторитет на световната сцена. Този инцидент остави дълбока сянка върху международния престиж на престолонаследника и усложни дипломатическите му контакти със западните държави. Настоящата визита на Мохамед бин Салман в САЩ е първата му от убийството на Хашоги насам, което придава особена тежест на събитието. Той е посрещнат с тържествена церемония от президента Доналд Тръмп, чиято администрация поставя акцент върху укрепването на отношенията с богатата на петрол държава.

Принцът, който тази година навършва 40, през последните години изгради близки връзки с Тръмп и неговото семейство – отношения, подсилени от пищното посрещане и обещания за инвестиции за 600 млрд. долара по време на визитата на президента в Саудитска Арабия през май.