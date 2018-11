Малко след убийството на журналиста Джамал Хашоги миналия месец, член на екипа убийци казал по телефона на висшестоящ да "предаде на шефа си" (предполага се, че става въпрос за саудитския престолонаследник принц Мохамед бин Салман), че групата е изпълнила мисията си, пише в. "Ню Йорк таймс", като се позовава на трима запознати със записа от убийството на Хашоги, с който разполага турското разузнаване.

Записът, показан миналия месец на директорката на ЦРУ Джина Хаспъл, се разглежда от висши служители на разузнаването като едно от най-убедителните свидетелства за връзка на престолонаследника с убийството на журналиста. Макар името на принца да не се споменава, представители на американското разузнаване смятат, че под "шефа" се има предвид принц Мохамед.

Махер Абдулазиз Мутреб, един от 15-те души, изпратени в Истанбул да се срещнат с Хашоги в саудитското консулство, се обадил по телефона и говорил на арабски. Според турски сътрудници на разузнаването Мутреб, служител по сигурността, който често придружавал принц Мохамед при пътуванията му, е разговарял с помощник на принца. Запознатите със записа казват, че Мутреб е казал на помощника нещо в смисъл на "работата е свършена". Подобно телефонно обаждане е като димящ пищов. Това е доста уличаващо свидетелство, казва пред "Ню Йорк таймс" бившият сътрудник на ЦРУ Брус О. Ридъл, който сега работи в института "Брукингс".

Турските представители подчертаха, че записът не означава недвусмислено, че принц Мохамед е замесен. Американското разузнаване и други правителствени представители също предупредиха, че колкото и убедителен да изглежда, записът все още не е неопровержимо доказателство за съпричастността на престолонаследника със смъртта на Хашоги, отбелязва вестникът.

Канадският премиер Джъстин Трюдо стана първият западен лидер, потвърдил турските твърдения, че аудиозапис от убийството на Джамал Хашоги съществува и Турция го е предоставила на разузнавателните агенции на други страни, посочва британският в. "Гардиън". Турският президент Реджеп Тайип Ердоган каза, че е предал записа "на Саудитска Арабия, на Америка, на германците, французите, британците, на всички тях", но нямаше независимо потвърждение от никоя страни, че са го чули.

На пресконференция в Париж, където бе за форум за мир и честването на стогодишнината от края на Първата световна война, Трюдо каза, че канадското разузнаване е прослушало предоставения от турското разузнаване запис, но самият той не го е чул.

За разлика от Трюдо френският външен министър Жан-Ив Льо Дриан каза в интервю пред телевизия "Франс 2", че не знае за предоставена от Турция информация, с което влезе в противоречие с твърденията на Ердоган, отбелязва в. "Монд". Турските власти до момента не са уточнили при какви обстоятелства са се сдобили със записа, направен вътре в саудитското консулство, при положение, че подслушването на чуждестранни мисии нарушава Виенската конвенция, допълва френският всекидневник.

Записите, свързани с убийството на Хашоги, са шокирали и саудитското разузнаване, казва Ердоган

Записите, свързани с убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги, които Турция е споделила със свои западни партньори, са "ужасяващи" и са шокирали и служител на саудитското разузнаване, който ги е изслушал. Това е заявил турският президент Реджеп Тайип Ердоган пред репортери в самолета на връщане от Франция, предаде Ройтерс, позовавайки се на турски медии.

Ердоган е казал, че е обсъдил темата за убийството на прием в Париж с лидерите на САЩ, Франция и Германия.

"Ние пуснахме записите, отнасящи се до това убийство, на всеки, който ги поиска от нас. Нашата разузнавателна организация не скри нищо. Пуснахме ги на всички, които ги искаха, в т.ч. саудитците, САЩ, Франция, Канада, Германия и Великобритания", посочи Ердоган.

По думите на турския президент записите са "наистина ужасяващи".

"Всъщност, когато служителят на саудитското разузнаване ги чу, бе така шокиран и каза: "Този трябва да е взел хероин, само някой, който е взел хероин, би направил това ", посочи Ердоган.

По думите на турския лидер е ясно, че убийството е било планирано и че заповедта е дошла от високите нива на саудитските власти. Той обаче добави, че не би могъл да си помисли нещо подобно за саудитския крал Салман, към когото, както посочи, изпитва "безгранично уважение".

"Престолонаследникът каза: "Ще изясня нещата, ще направя необходимото. Ние чакаме търпеливо", посочи още Ердоган, като отново заяви, че извършителите са сред задържаните в Саудитска Арабия 18 заподозрени.

Канада заяви, че е чула записите

Канадските разузнавателни служби са чули аудиозаписа от убийството на саудитския журналист Джамал Хашоги, потвърди премиерът Джъстин Трюдо.

"Канада е напълно информирана с това, което Турция е споделила“, каза той.

Трюдо е първият западен лидер, който потвърждава, че страната му е слушала предполагаемия запис с убийството в саудитското консулство в Истанбул.

В събота турският президент заяви, че е дал копия на САЩ, Великобритания, Германия, Франция и Саудитска Арабия.

"Дадохме им записите“, заяви Реджеп Ердоган пред репортери преди да отлети за Париж за срещата на световните лидери по повод отбелязването на 100-годишнината от края на Първата световна война. "Те също са чули записите, знаят“, каза Ердоган.

"Разговарях с Ердоган преди няколко седмици по телефона. Тук в Париж обменихме кратка информация и му благодаря за силата да вземе участие в случая с Хашоги“, добави Трюдо.

Когато бе попитан дали Канада е чула прословутите записи, Трюдо отговори "Да“. Но добави, че лично той не ги е слушал.

Джамал Хашоги, кореспондент на американското издание The Washington Post, изчезна на 2 октомври, след като влезе в консулството на Саудитска Арабия в Истанбул, за да получи необходимите документи, за да се ожени за годеницата си – турска гражданка. Седмици наред Рияд отричаше да знае нещо за съдбата му.

