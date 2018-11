Турски новинарски сайт разпространи първите цитати от аудиозаписи, отразяващи последните мигове от живота на саудитския журналист Джамал Хашоги, преди да бъде убит в саудитското консулство в Истанбул на 2 октомври, предаде ДПА.

"Пуснете ми ръката! Какво си мислите, че правите?", цитира "Хабертюрк" думите на Хашоги в "крило А" на консулството, където се намира отдела за визите. Там са записани седем минути от записа.

Хашоги, както се твърди, бил посрещнат от четирима души, единият от които сграбчил ръката му още на влизане в консулството, посочва "Хабертюрк".

Четиримата отвеждат Хашоги в административното "крило Бе" на консулството. Още трима души се присъединяват към тях тук, включително един, идентифициран от "Хабертюрк" като Махер Абдулазиз Мутреб, лидер на 15-членния "екип убийци". Друг човек е идентифициран като генералния консул на Саудитска Арабия Мохамад ал Отайби.

"Изменник! Ще бъдеш подведен под отговорност", се чува да крещи на записа Мутреб.

Останалата част от аудиозаписа отразява, както обяснява "Хабертюрк", словесни разногласия, разправия и измъчване.

Според публикацията от "крило Це" в консулството, където е офисът на консула, са били извършени 19 позвънявания по телефона до Саудитска Арабия, като четири от тях изглежда са били между Мутреб и Сауд ал Кахтани, съветник в кралския двор, който миналия месец бе отстранен официално от поста.

Останките на Хашоги, автор на "Вашингтон пост", който критикуваше властите в Рияд, все още не са намерени.

САЩ ще подкрепят Саудитска Арабия, въпреки международните реакции за убийството на журналиста Джамал Хашоги, заяви президентът Доналд Тръмп във вторник.

Той добави, че САЩ възнамеряват да останат "стабилен партньор“ на Саудитска Арабия, въпреки че "може да се окаже“, че престолонаследникът Мохамен бин Салман е знаел за смъртта на Хашоги.

"Може и да се окаже, че престолонаследникът е знаел за това трагично събитие - може би е било така, а може би не е“, каза в изявление от Белия дом Тръмп. И добави, че няма намерение да отменя военните договори с Рияд, като казва: "Ако постъпим глупаво и отменим тези договори, от това най-много биха спечелили Русия и Китай".

Trump says the Navy SEAL who led the raid on Bin Laden is a no-good “Hillary Clinton fan” who should have taken out Bin Laden sooner. But the Saudi prince who the CIA says ordered the murder of a U.S.-resident journalist is a loyal ally.

