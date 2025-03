Българска следа в досиетата за убийството на Кенеди

М ожело ли е да бъде предотвратено убийството на Кенеди? На този въпрос търсят отговор разсекретените документи, според които убиецът на президента на САЩ е „бил обект на засилен интерес от страна на ЦРУ дълго преди убийството“, пише ВВС.

Сигнал за предстоящото убийство на американския президент Джон Ф. Кенеди, идващ от София, можеше да промени хода на историята, но е пренебрегнат от американските разузнавателни агенции, пише The Washington Times.

Разследване на правителството на САЩ заключава, че Лий Харви Осуалд – скитник и бивш морски пехотинец, който в определен момент е избягал в тогавашния Съветски съюз – е действал сам, когато е стрелял по кортежа на Кенеди от близка сграда на 22 ноември, 1963 г.

​Новата партида документи включва материали, които сега са предимно или напълно нередактирани – в тях присъства оригинален текст вместо заличени думи или празни места.

Българска връзка в документите

This is the original letter from Sergy J Czornonoh to American Vice Consul pic.twitter.com/K6uE4u5TvM