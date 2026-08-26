Свят

В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

Президентът отдаде почит на легендарната кънтри певица, която почина на 80 години след кратка битка с рак

Василена Василева Василена Василева

26 август 2026, 07:45
В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина
Източник: AP/БТА

А мериканските знамена ще бъдат свалени наполовина в цялата страна в продължение на една седмица в памет на Доли Партън. Това разпореди президентът на САЩ Доналд Тръмп след смъртта на легендарната кънтри певица на 80-годишна възраст.

Почина музикалната легенда Доли Партън

Знамената ще останат на половин мачта до залез слънце на 1 септември, включително в Белия дом, федералните учреждения, военните бази и американските дипломатически представителства по света.

„Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той определи смъртта на Партън като „истинска загуба за милиони хора“.

  • Краят на една ера

Доли Партън почина във вторник, 25 август. Новината беше потвърдена от семейството ѝ. Причината за смъртта първоначално не беше посочена, но представители на певицата по-късно съобщиха, че тя е починала след кратка битка с рак.

Партън оставя след себе си кариера, продължила повече от шест десетилетия. Тя се превърна не само в една от най-успешните кънтри изпълнителки, но и в актриса, автор на песни, предприемач и филантроп.

Сред най-известните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“ – композиция, превърнала се в световен хит и в изпълнение на Уитни Хюстън.

Партън е продала над 100 милиона плочи по света и е носителка на 11 награди „Грами“, включително за цялостно творчество. Тя е член на Залата на славата на кънтри музиката, Залата на славата на авторите на песни и Залата на славата на рокендрола.

  • Икона, обединявала американците

Смъртта на Партън предизвика вълна от реакции в САЩ. Тя беше една от малкото културни фигури, които се радваха на огромна популярност както сред републиканци, така и сред демократи – нещо особено рядко в силно политически разделената страна.

Певицата създаде и мащабна благотворителна дейност. Чрез инициативата си Imagination Library тя подкрепя детската грамотност и осигурява книги на милиони деца.

Партън остава известна и с това, че до голяма степен избягваше партийното противопоставяне. По време на президентските мандати на Тръмп администрацията му два пъти ѝ предлага Президентския медал на свободата, но тя отказва отличието.

Със смъртта на Доли Партън Америка се сбогува с една от най-разпознаваемите си музикални икони – артист, чието влияние далеч надхвърля границите на кънтри музиката.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Николай Станоев    
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