В памет на Доли Партън: Тръмп разпореди знамената в САЩ да бъдат свалени наполовина

А мериканските знамена ще бъдат свалени наполовина в цялата страна в продължение на една седмица в памет на Доли Партън. Това разпореди президентът на САЩ Доналд Тръмп след смъртта на легендарната кънтри певица на 80-годишна възраст.

Почина музикалната легенда Доли Партън

Знамената ще останат на половин мачта до залез слънце на 1 септември, включително в Белия дом, федералните учреждения, военните бази и американските дипломатически представителства по света.

„Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново“, написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social. Той определи смъртта на Партън като „истинска загуба за милиони хора“.

Краят на една ера

Доли Партън почина във вторник, 25 август. Новината беше потвърдена от семейството ѝ. Причината за смъртта първоначално не беше посочена, но представители на певицата по-късно съобщиха, че тя е починала след кратка битка с рак.

Партън оставя след себе си кариера, продължила повече от шест десетилетия. Тя се превърна не само в една от най-успешните кънтри изпълнителки, но и в актриса, автор на песни, предприемач и филантроп.

Сред най-известните ѝ песни са „Jolene“, „9 to 5“, „Coat of Many Colors“ и „I Will Always Love You“ – композиция, превърнала се в световен хит и в изпълнение на Уитни Хюстън.

Партън е продала над 100 милиона плочи по света и е носителка на 11 награди „Грами“, включително за цялостно творчество. Тя е член на Залата на славата на кънтри музиката, Залата на славата на авторите на песни и Залата на славата на рокендрола.

Икона, обединявала американците

Смъртта на Партън предизвика вълна от реакции в САЩ. Тя беше една от малкото културни фигури, които се радваха на огромна популярност както сред републиканци, така и сред демократи – нещо особено рядко в силно политически разделената страна.

Певицата създаде и мащабна благотворителна дейност. Чрез инициативата си Imagination Library тя подкрепя детската грамотност и осигурява книги на милиони деца.

Партън остава известна и с това, че до голяма степен избягваше партийното противопоставяне. По време на президентските мандати на Тръмп администрацията му два пъти ѝ предлага Президентския медал на свободата, но тя отказва отличието.

Със смъртта на Доли Партън Америка се сбогува с една от най-разпознаваемите си музикални икони – артист, чието влияние далеч надхвърля границите на кънтри музиката.