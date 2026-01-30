Свят

"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Повод за изказването му е желанието, изразено от страна Си Цзинпин и Киър Стармър да подобрят отношенията между двете държави

30 януари 2026, 09:51
"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай
Източник: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "много опасно" желанието на Обединеното кралство да се сближи с Китай, предадоха световните агенции.

Си пред Стамър в Китай: Хубавите неща често вървят заедно с трудности

"Много е опасно за тях да правят това", каза американският президент, след като британският премиер Киър Стармър, който е на посещение в Пекин вчера заяви, че за страната му е "от жизненоважно значение" да подобри отношенията си с Китай.

"Те са все по-авторитарни у дома и все по-активни в чужбина"

По този повод китайският президент Си Цзинпин и Стармър приветстваха подобряването на отношенията между двете държави, което според тях е необходимо, въпреки че между тях продължават да съществуват сериозни разногласия.

Това е първото посещение в Китай на британски министър-председател от 2018 г. насам и то беше извършено след поредица от визити на други западни лидери, които се стремят да се сближат с Пекин в момент, когато традиционният им американски съюзник става все по-непредсказуем. Сред тези западни лидери беше и канадският премиер Марк Карни.

Тръмп: Това е фалшива новина

"Смятам, че за Канада е още по-опасно да прави бизнес с Китай", добави Доналд Тръмп.

"Канада не е в добро състояние и не можете да гледате на Китай като на решение", допълни той.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
