"Това е много опасно": Тръмп с остро предупреждение към Великобритания заради Китай

Президентът на САЩ Доналд Тръмп определи като "много опасно" желанието на Обединеното кралство да се сближи с Китай, предадоха световните агенции.

"Много е опасно за тях да правят това", каза американският президент, след като британският премиер Киър Стармър, който е на посещение в Пекин вчера заяви, че за страната му е "от жизненоважно значение" да подобри отношенията си с Китай.

"Те са все по-авторитарни у дома и все по-активни в чужбина"

По този повод китайският президент Си Цзинпин и Стармър приветстваха подобряването на отношенията между двете държави, което според тях е необходимо, въпреки че между тях продължават да съществуват сериозни разногласия.

Това е първото посещение в Китай на британски министър-председател от 2018 г. насам и то беше извършено след поредица от визити на други западни лидери, които се стремят да се сближат с Пекин в момент, когато традиционният им американски съюзник става все по-непредсказуем. Сред тези западни лидери беше и канадският премиер Марк Карни.

Тръмп: Това е фалшива новина

"Смятам, че за Канада е още по-опасно да прави бизнес с Китай", добави Доналд Тръмп.

"Канада не е в добро състояние и не можете да гледате на Китай като на решение", допълни той.