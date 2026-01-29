Свят

Си Цзинпин пред Киър Стамър в Китай: Хубавите неща често вървят заедно с трудности

Китайският президент Си Цзинпин се обърна към Стармър с думите, че държавите им трябва да "засилят" връзките помежду си

29 януари 2026, 09:33
Източник: БТА

Б ританският министър-председател Киър Стамър призова за задълбочаване на отношенията с Китай в сегашните по думите му "времена на предизвикателства за света", съобщиха агенциите.

Британският лидер каза пред китайския президент Си Цзинпин, че страните им трябва да работят заедно по отношение на глобалната стабилност, климатичните промени и други въпроси.

Си Цзинпин призова САЩ за "по-стабилни двустранни отношения"

"Отдавна съм заявил ясно, че Великобритания и Китай се нуждаят от дългосрочно, последователно и всестранно стратегическо партньорство", каза Стармър на своя домакин.

 Стармър се срещна с Си Цзинпин в Пекин и заяви пред президента, че "Китай е важен играч на световната сцена и е от жизненоважно значение да изградим по-изтънчени отношения", отбелязва ДПА.

"Днес съм тук с мисълта за британския народ. Преди 18 месеца, когато бяхме избрани за правителство, обещах, че ще направя Великобритания отново отворена към света. Защото, както всички знаем, събитията в чужбина оказват влияние върху всичко, което се случва в нашите страни – от цените в супермаркетите до това колко сигурни се чувстваме", подчерта Стармър, подчертавайки икономическите ползи от подобряването на отношенията с Китай.

Стармър е на визита в Китай до 31 януари, придружаван от голяма бизнес делегация. Освен китайската столица той ще посети и Шанхай. Това е първо посещение на британски премиер в Пекин от 2018 г. – за последно пътуване до Китай предприе Тереза Мей.

"Като постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН и важни световни икономически играчи Китай и Великобритания трябва да засилят диалога и сътрудничеството", каза Си, който прие госта си в Голямата зала на народа, намираща се на пекинския площад "Тянанмън".

"Отношенията между Китай и Великобритания претърпяха трудности през последните години, което не беше в интерес на нито една от двете страни", подчерта Си, цитиран от Асошиейтед прес.

Стармър прие Шолц в имението Чекърс

Си изглежда отбеляза и критиките, пред които Стармър се изправи за това, че е потърсил контакт с Китай въпреки опасенията за националната сигурност и правата на човека. Великобритания наскоро одобри спорни планове за огромно китайско посолство в Лондон, премахвайки пречка в отношенията, но и пренебрегвайки опасенията, че "мегапосолството" ще улесни Китай да извършва шпионаж и да заплашва дисиденти.

"Хубавите неща често вървят заедно с трудности", заяви Си. "Докато това е правилното нещо, което трябва да се направи в съответствие с основните интереси на страната и нейния народ, лидерите няма да се плашат от трудностите и ще продължат смело напред."

