Полицията в Полша е иззела стикери за набиране на бойци за "Вагнер"

Полицията в Полша е иззела стикери за евентуално набиране на бойци за руската наемническа компания "Вагнер" в страната, предаде ДПА като се позова на изявление на местната полиция в град Краков в Южна Полша.

Стикерите с размер на листовка А5 (148 на 210 мм) са били забелязани от полски граждани в няколко квартала на Краков, се казва в изявлението.

На стикерите било изобразено логото на компанията "Вагнер", под което имало надпис на английски език: "Ние сме тук. Присъединете се към нас."

