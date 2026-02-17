В Женева започнаха преговорите за мир в Украйна

ФБР откри ДНК следа по ръкавица в разследването на отвличането на майката на Савана Гътри

П реговорите в Женева между руската, украинската и американската делегация започнаха в ранния следобед днес, съобщиха ръководителят на украинската делегация Рустем Умеров и източник от руския екип, предаде „Франс прес“.

„Започваме новия кръг преговори в тристранен формат – Украйна, САЩ и Русия“, заяви бившият украински министър на отбраната Рустем Умеров.

Той отбеляза, че украинската делегация има „рамка, одобрена от президента на Украйна и е с ясен мандат“.

„Сигурността и хуманитарните въпроси са на дневен ред. Работим конструктивно, фокусирано и без излишни очаквания. Нашата задача е максимално да напреднем към тези решения, които могат да доведат трайния мир по-близо“, отбеляза Умеров и благодари на САЩ за ангажираността и последователната работа в преговорния процес, както и на Швейцария за организирането и осигуряването на условията за провеждане на срещите.

Швейцарският външен министър Иняцио Касис присъства на откриването на тристранните преговори в качеството си на представител на страната домакин, съобщи ТАСС.

Какво си казаха САЩ, Русия и Украйна в ОАЕ

На снимките от срещата се вижда, че членовете на трите делегации седят на П-образна маса – руската делегация отляво, украинската – отдясно, а американската – в средата. Между американците е седнал и Касис.