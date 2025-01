В резултат на "външно влияние": Подводен кабел между Латвия и Швеция е повреден

П одводен оптичен кабел между Латвия и Швеция е бил повреден тази сутрин, вероятно в резултат на "външно влияние", предаде Ройтерс, позовавайки се на латвийската обществена телевизия ЛСМ (LSM).

Военноморските сили на Латвия са изпратили патрул, който да провери плавателния съд, който вероятно е причинил повредата, и координират действията си с НАТО, съобщи ЛСМ.

