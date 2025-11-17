Р уските сили за противовъздушна отбрана тази нощ свалиха 36 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ, от 23:00 часа московско време на 16 ноември до 07:00 часа московско време на 17 ноември дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 36 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 14 - над територията на Брянска област, 8 - над територията на Тамбовска област, 5 - над територията на Уляновска област, 4 - над територията на Воронежка област, 3 - над територията на Орловска област и по един - над териториите на Нижегородска и Тулска област", се казва в изявление на руското ведомство.

Russia launched another massive drone strike overnight, 176 drones and 1 Iskander-M missile. By 09:00, Ukraine’s air defense had downed or jammed 139 drones, mostly Shaheds, across the north, south, and east. Hits were recorded in 14 locations. pic.twitter.com/pTikfV7mUI — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 16, 2025

Военните действия между Русия и Украйна, ескалирали през февруари 2022 г., доведоха до значително разширяване на тактиките за нападение и отбрана. В този контекст интензивното използване на безпилотни летателни апарати (дронове) действително се превърна в ключов елемент на конфликта — и руското министерство на отбраната редовно съобщава за масови операции на ПВО срещу украински БЛА.

През последните месеци руските власти заявяват, че нощем украинските сили изстрелват големи вълни дронове, включително „самолетен тип“, и ги насочват не само към райони близо до фронтовата линия, но и към региони в дълбочина на руската територия. Например, в доклад от 6 юли 2025 г. руското МО съобщи, че са прехванати 120 дрона, като 30 от тях са били над Брянска област, 29 — над Курска, 17 — над Белгород и др.

В друг нощен доклад от ноември 2025 г. руското министерство твърди, че са унищожени 164 украински дрона в рамките на една операция, при което са засегнати множество области: например 39 над Черно море, 26 над Крим, 20 над Брянска област, както и други региони.

Тези системни атаки с дронове не са изолирани инциденти, а, според руските източници, регулярна стратегия. Руското МО понякога описва своите средства за ПВО като „дежурные средства ПВО“ — подчертавайки постоянната готовност за реакция.

Що се отнася до географския обхват: има публични съобщения, че прехванатите дронове са били над области като Брянска и Курска, но също и над Черно море и Крим.