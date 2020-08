В Китай строят град за живот по време на епидемия

포스트 코비드시대의 주거제안. '함께사는 자급자족의 도시' #guallartarchitects 'self-sufficient city' ⠀ 오늘은 다행히 반짝 해뜨는 아침이지만, 앞으로는 50여일 가까이 우기雨期도 거뜬히 날 수 있는 쾌적한 주거환경에 대한 제안이 많아져야 한다고 본다. ⠀ #아침생각 #집 #HOUSE #postCOVID #생활방식 #lifestyle #도서공간기획 #서점컨설팅 #북큐레이션 #레이어스랩 #layersLAB

A post shared by 북큐레이터 조성은 (@layerslab_creator) on Aug 11, 2020 at 4:11pm PDT