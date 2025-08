В ЕС влязоха в сила нови правила за прозрачност на AI

В Европейския съюз днес влизат в сила нови правила за прозрачност за базирани на изкуствен интелект езикови модели с отворен достъп като "ЧатДжиПиТи"(ChatGPT) и "Джемини" (Gemini), предаде ДПА.

Новите правила са част от Закона за изкуствения интелект, приет миналата година. Те се отнасят за базирани на ИИ системи с общо предназначение, които могат да се използват за редица цели като генериране на текст, анализ на език или писане на програмен код.

EU AI Act: New Compliance Era for General-Purpose AI Models Begins Tomorrow



Starting August 2, 2025, the European Union enforces new obligations for General-Purpose AI (GPAI) providers. The AI Act mandates transparent model training disclosures, enhanced copyright protections,… pic.twitter.com/6JX1GH1rR6