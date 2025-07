Microsoft ще съкрати до 9000 работни места, докато инвестира в изкуствен интелект

Microsoft потвърди, че ще съкрати до 9000 служители в рамките на поредната вълна от съкращения на работни места на технологичния гигант тази година, съобщи BBC.

Компанията заяви, че няколко подразделения ще бъдат засегнати, без да уточнява кои, но докладите сочат, че ще бъде засегнато нейното звено за видеоигри Xbox.

Microsoft е изложила планове за сериозни инвестиции в изкуствен интелект (ИИ) и харчи 80 милиарда долара за огромни центрове за данни за обучение на модели с ИИ.

Говорител на фирмата заяви пред BBC: „Продължаваме да въвеждаме организационни промени, необходими за най-доброто позициониране на компанията за успех на динамичен пазар.“

Съкращенията биха се равнявали на 4% от 228 000 служители на Microsoft в световен мащаб.

Досега през 2025 г. компанията е инициирала три други кръга на съкращения, включително през май, когато обяви, че ще съкрати 6000 работни места.

Официална база данни , поддържана от щата Вашингтон, показва, че над 800 от съкратените позиции ще бъдат концентрирани в град Редмънд, както и в Белвю, друг център на Microsoft в родния щат.

През последните години, подобно на много други големи технологични фирми, Microsoft пренасочи бизнеса си към разработване на изкуствен интелект, включително инвестиране в центрове за данни и чипове.

Миналата година компанията нае британския пионер в областта на изкуствения интелект Мустафа Сюлейман, за да ръководи новото си подразделение за изкуствен интелект на Microsoft.

Висш ръководител на Microsoft наскоро заяви пред BBC, че следващият половин век „ще бъде фундаментално дефиниран от изкуствения интелект“ , променяйки начина, по който работим и взаимодействаме помежду си.

Microsoft е и основен инвеститор и акционер в OpenAI, компанията, която стои зад популярния чатбот ChatGPT, въпреки че се съобщава, че отношенията им са се обтегнали през последните месеци.

Bloomberg съобщи, че Microsoft се е затруднила да продаде своя AI асистент, известен като Copilot, на бизнес клиенти, тъй като много офис служители предпочитат ChatGPT.

Another 9,000 layoffs are coming at Microsoft, on top of the 6,000 already gone!



Meanwhile, #AI spending is through the roof.



If you think AI can't do your job, it might be time to rethink things. pic.twitter.com/pQ0fb1Jgba