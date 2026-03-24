Свят

Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Достъпът на германската крайна десница до вътрешна база данни на ЕС поражда опасения за сигурността

24 март 2026, 10:38
Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл
Източник: IStock

Д остъпът на проруски настроената партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до поверителни документи на Европейския съюз поражда опасения, че чувствителна информация може да достига до Москва, предупреждават трима дипломати от ЕС и четирима германски депутати.

Германските народни представители, включително от крайнодясната АзГ, имат достъп до база данни, съдържаща хиляди документи на ЕС. Сред тях има и поверителни бележки от срещи на посланици, на които дипломатите от съюза обсъждат позициите на страните си по геополитически въпроси, като например планове за финансиране на Украйна чрез замразени руски активи.

"Проблемът е, че имаме партия, АзГ, за която съществуват основателни подозрения, че информация изтича към Китай или Русия", заяви депутатът от Зелените Антон Хофрайтер, председател на комисията по европейските въпроси в Бундестага.

Тези опасения вече влияят върху начина, по който се водят чувствителните разговори, като дипломатите все по-често вземат предвид риска от изтичане на информация.

През уикенда Будапеща беше обвинена в медийни публикации, че е предавала информация за поверителни дискусии между лидерите на ЕС на Москва, твърдения, които външният министър на Унгария определи като "фалшиви новини". Държавите от ЕС вече провеждат срещи в по-тесен формат заради опасения, че "не съвсем лоялни" страни изтичат чувствителна информация към правителството на руския президент Владимир Путин, посочва европейски правителствен служител.

"В Брюксел предприемаме всякакви предпазни мерки, за да защитим чувствителните срещи и информация", каза високопоставен дипломат от ЕС. Въпреки това достъпът на депутати от АзГ до поверителни материали "оставя огромна дупка в мерките за сигурност, оформена като Путин".

"Всички сме внимателни при споделянето на чувствителна информация във формат с 27 държави членки", допълни друг дипломат. "Независимо дали заради унгарския премиер Виктор Орбан или заради германската система… не споделяме свободно всичко, както бихме направили с най-близките си партньори. Това е унгарският фактор и това е факторът АзГ."

"Нито един посланик не може да гарантира, че чувствителна информация, казана в рамките на Корепер, няма да отиде директно при руснаците или китайците", добави той.

Дипломатите, с които POLITICO е разговаряло, посочват, че тези опасения не са повдигани официално, а по-скоро се обсъждат неформално, "край кафемашината", както се изразява един от тях. Подобни разговори са чести в кулоарите на срещите, особено сред държавите от Северозападна Европа.

От АзГ отричат да предават информация на Русия или Китай. "Не коментираме безпочвени обвинения", заяви говорител на парламентарната група на партията.

Германски политици: Депутати от крайнодясната партия може да са руски шпиони

  • Уязвима система

За разлика от други национални парламенти, всички депутати и техните сътрудници в германския Бундестаг имат достъп до EuDoX - база данни, съдържаща хиляди документи на ЕС, вариращи от материали за срещи на върха до обобщения на поверителни разговори между посланици. Системата е създадена като защита срещу неконтролирана изпълнителна власт, особено чувствителен въпрос в Германия заради нацисткото ѝ минало.

Всяка година в системата се качват около 25 000 документа от специално звено в Бундестага, което ги получава от правителството. Те са класифицирани като "ограничени" - най-ниското ниво на поверителност.

"По принцип този достъп е напълно правилен и необходим, за да изпълняваме задачата си да контролираме федералното правителство, особено като се има предвид, че голяма част от процесите се случват на ниво ЕС", подчерта Хофрайтер.

Експерти отбелязват, че правителството е наясно, че много хора имат достъп до системата и че това създава риск от изтичане на информация.

"Като се има предвид, че EuDoX е сравнително отворена платформа с 5000 оторизирани потребители, в нея няма нищо особено чувствително. Федералното правителство знае точно какво въвежда в системата", казва професорът по право Свен Хьолшайдт от Свободния университет в Берлин.

Въпреки това седем германски депутати или техни сътрудници, които използват базата данни, са заявили пред POLITICO, че достъпът на АзГ представлява риск за сигурността.

"Очевидната близост на АзГ до Путин, контактите на множество нейни депутати с руското посолство, пътуванията им до Москва, възприемането на руски пропагандни наративи и целенасочените им опити да получават чувствителна информация чрез парламентарни въпроси будят сериозно безпокойство у всички, които се тревожат за сигурността на страната", заяви Роланд Тайс, водещ депутат от консерваторите на германския канцлер Фридрих Мерц в комисията по европейските въпроси.

Депутати от центристките партии предупреждават, че представители на АзГ изнасят информация, която може да представлява интерес за руското разузнаване.

Това включва данни за местната защита срещу дронове, транспорти на западни оръжия към Украйна, както и информация за руски саботажни и хибридни дейности в региона на Балтийско море.

В края на миналата година партията беше широко обвинявана, че използва правото си да задава парламентарни въпроси, за да събира информация за Кремъл - твърдения, които ръководството ѝ отхвърли. В началото на 2025 година бивш сътрудник на евродепутата Максимилиан Кра беше осъден за шпионаж в полза на Китай.

"Като цяло разглеждаме начина, по който АзГ борави с чувствителна информация, с голяма загриженост", заяви Йоханес Шрапс, водещ депутат от Германската социалдемократическа партия в комисията по европейските въпроси, като добави, че тези опасения "се вписват в по-широк модел".

По думите му администрацията на Бундестага е предприела някои мерки за защита на информацията още миналата година, включително ограничаване на достъпа на определени служители на АзГ до сгради и парламентарни информационни системи.

Източник: POLITICO     
АзГ Изтичане на информация Сигурност на ЕС Русия Поверителни документи Бундестаг Унгария Шпионаж Проруска партия Замразени руски активи
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Мощно земетресение може да разцепи Турция на две, въпросът е кога

Свят Преди 18 минути

Турция може да бъде разделена на две вследствие на сеизмична активност, сочат данни от тригодишно изследване, ръководено от проф. д-р Шенол Хакан Кутоглу от университета „Бюлент Еджевит“ в Зонгулдак

<p>Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома</p>

БезГранично: Виж кои университети в Ирландия гарантират международна диплома

БезГранично Преди 44 минути

Какво трябва да знаеш преди да кандидатстваш

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

МВФ създава регионален център за техническа помощ за Югоизточна Европа

Пари Преди 1 час

Очаква се той да стартира работа до януари 2027 г.

<p>&quot;Най-враждебната държава&quot; - Пхенян заклейми Южна Корея</p>

Ким Чен-ун: КНДР никога няма да се откаже от статута на ядрена сила

Свят Преди 1 час

Севернокорейският лидер изрази непоколебимост по отношение на Южна Корея

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Гърция отпуска пакет от 300 млн. евро заради високите цени на горивата

Свят Преди 1 час

Мерките целят да облекчат домакинства, бизнес и земеделци на фона на напрежението в Близкия изток

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив"

Областният управител на София спря поръчката за ремонт на стадион „Локомотив“

България Преди 1 час

Поръчката е с прогнозна стойност над 1 милион евро без ДДС, като финансирането е осигурено по договор с Министерството на младежта и спорта

<p>Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус</p>

Тревога в Киев: Русия разгръща опасна мощ в Беларус

Свят Преди 1 час

Зеленски, който през последните месеци нееднократно предупреждава, че Беларус се въвлича все по-дълбоко във войната на Русия срещу Украйна, добави в коментари в X, че е разпоредил на ръководителя на службата да информира партньорите на Киев за тези планове

Дания гласува днес на парламентарни избори

Дания гласува днес на парламентарни избори

Свят Преди 1 час

Изборите идват в контекста на повишеното от месеци напрежение между Копенхаген и Вашингтон заради намеренията на Тръмп да установи контрол върху Гренландия

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

След акцията на ГДБОП: Откриха още 200 000 евро фалшива валута и 1 кг кокаин в Пазарджик

България Преди 1 час

Действията по случая продължават, като разследването обхваща и територията на Румъния

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Десетки са жертвите на самолетната катастрофа в Колумбия

Свят Преди 1 час

Началникът на отбраната на Колумбия Уго Алехандро Лопес Барето заяви, че „за съжаление, в резултат на тази трагична катастрофа са загинали 66 членове на въоръжените сили“

<p>Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга</p>

Земетресение с магнитуд 7,6 разтърси Тонга в южната част на Тихия океан

Свят Преди 1 час

Трусът е с дълбочина от близо 238 километра

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Най-малко петима загинаха в Украйна при масирана руска атака тази нощ

Свят Преди 1 час

Почти във всички области беше обявена въздушна тревога

<p>Защо здравият разум не е вроден?</p>

Защо здравият разум не е вроден? Експерти разкриват фаталната грешка, която родителите правят в името на помощта

Любопитно Преди 1 час

Бебетата се раждат с чувство за добро и зло, но способността да не пипат горещия тиган се учи с години. Психолози обясняват защо „спасяването“ на детето от последствията всъщност спира развитието на неговия мозък и как неструктурираната игра е най-добрият учител

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Цената на петрола отново прескочи границата от 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Междувременно напрежението в Близкия изток ескалира

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

ЕС и Австралия сключиха историческо споразумение

Свят Преди 2 часа

То има за цел да премахне митата и търговските бариери между двете страни

Силата на уединението: Защо „гладът" за самота всъщност е признак за психическо здраве

Силата на уединението: Защо „гладът“ за самота всъщност е признак за психическо здраве

Любопитно Преди 2 часа

Учените казват, че времето, прекарано сам, може да намали стреса, да увеличи креативността и да ви помогне да реализирате по-добре желанията си

Всичко от днес

