Дипломати предупреждават: Секретни документи на ЕС са изложени на риск от изтичане към Кремъл

Д остъпът на проруски настроената партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) до поверителни документи на Европейския съюз поражда опасения, че чувствителна информация може да достига до Москва, предупреждават трима дипломати от ЕС и четирима германски депутати.

Германските народни представители, включително от крайнодясната АзГ, имат достъп до база данни, съдържаща хиляди документи на ЕС. Сред тях има и поверителни бележки от срещи на посланици, на които дипломатите от съюза обсъждат позициите на страните си по геополитически въпроси, като например планове за финансиране на Украйна чрез замразени руски активи.

"Проблемът е, че имаме партия, АзГ, за която съществуват основателни подозрения, че информация изтича към Китай или Русия", заяви депутатът от Зелените Антон Хофрайтер, председател на комисията по европейските въпроси в Бундестага.

Тези опасения вече влияят върху начина, по който се водят чувствителните разговори, като дипломатите все по-често вземат предвид риска от изтичане на информация.

През уикенда Будапеща беше обвинена в медийни публикации, че е предавала информация за поверителни дискусии между лидерите на ЕС на Москва, твърдения, които външният министър на Унгария определи като "фалшиви новини". Държавите от ЕС вече провеждат срещи в по-тесен формат заради опасения, че "не съвсем лоялни" страни изтичат чувствителна информация към правителството на руския президент Владимир Путин, посочва европейски правителствен служител.

EU cuts Hungary out of sensitive talks over leaking-to-Russia fears, diplomats say https://t.co/tWwEh3klOa — Chiara Degli Esposti 🚐🍔🦊 (@chiadegli) March 24, 2026

"В Брюксел предприемаме всякакви предпазни мерки, за да защитим чувствителните срещи и информация", каза високопоставен дипломат от ЕС. Въпреки това достъпът на депутати от АзГ до поверителни материали "оставя огромна дупка в мерките за сигурност, оформена като Путин".

"Всички сме внимателни при споделянето на чувствителна информация във формат с 27 държави членки", допълни друг дипломат. "Независимо дали заради унгарския премиер Виктор Орбан или заради германската система… не споделяме свободно всичко, както бихме направили с най-близките си партньори. Това е унгарският фактор и това е факторът АзГ."

"Нито един посланик не може да гарантира, че чувствителна информация, казана в рамките на Корепер, няма да отиде директно при руснаците или китайците", добави той.

Дипломатите, с които POLITICO е разговаряло, посочват, че тези опасения не са повдигани официално, а по-скоро се обсъждат неформално, "край кафемашината", както се изразява един от тях. Подобни разговори са чести в кулоарите на срещите, особено сред държавите от Северозападна Европа.

От АзГ отричат да предават информация на Русия или Китай. "Не коментираме безпочвени обвинения", заяви говорител на парламентарната група на партията.

Германски политици: Депутати от крайнодясната партия може да са руски шпиони

Уязвима система

За разлика от други национални парламенти, всички депутати и техните сътрудници в германския Бундестаг имат достъп до EuDoX - база данни, съдържаща хиляди документи на ЕС, вариращи от материали за срещи на върха до обобщения на поверителни разговори между посланици. Системата е създадена като защита срещу неконтролирана изпълнителна власт, особено чувствителен въпрос в Германия заради нацисткото ѝ минало.

Всяка година в системата се качват около 25 000 документа от специално звено в Бундестага, което ги получава от правителството. Те са класифицирани като "ограничени" - най-ниското ниво на поверителност.

"По принцип този достъп е напълно правилен и необходим, за да изпълняваме задачата си да контролираме федералното правителство, особено като се има предвид, че голяма част от процесите се случват на ниво ЕС", подчерта Хофрайтер.

Експерти отбелязват, че правителството е наясно, че много хора имат достъп до системата и че това създава риск от изтичане на информация.

"Като се има предвид, че EuDoX е сравнително отворена платформа с 5000 оторизирани потребители, в нея няма нищо особено чувствително. Федералното правителство знае точно какво въвежда в системата", казва професорът по право Свен Хьолшайдт от Свободния университет в Берлин.

Въпреки това седем германски депутати или техни сътрудници, които използват базата данни, са заявили пред POLITICO, че достъпът на АзГ представлява риск за сигурността.

"Очевидната близост на АзГ до Путин, контактите на множество нейни депутати с руското посолство, пътуванията им до Москва, възприемането на руски пропагандни наративи и целенасочените им опити да получават чувствителна информация чрез парламентарни въпроси будят сериозно безпокойство у всички, които се тревожат за сигурността на страната", заяви Роланд Тайс, водещ депутат от консерваторите на германския канцлер Фридрих Мерц в комисията по европейските въпроси.

Депутати от центристките партии предупреждават, че представители на АзГ изнасят информация, която може да представлява интерес за руското разузнаване.

Това включва данни за местната защита срещу дронове, транспорти на западни оръжия към Украйна, както и информация за руски саботажни и хибридни дейности в региона на Балтийско море.

В края на миналата година партията беше широко обвинявана, че използва правото си да задава парламентарни въпроси, за да събира информация за Кремъл - твърдения, които ръководството ѝ отхвърли. В началото на 2025 година бивш сътрудник на евродепутата Максимилиан Кра беше осъден за шпионаж в полза на Китай.

"Като цяло разглеждаме начина, по който АзГ борави с чувствителна информация, с голяма загриженост", заяви Йоханес Шрапс, водещ депутат от Германската социалдемократическа партия в комисията по европейските въпроси, като добави, че тези опасения "се вписват в по-широк модел".

По думите му администрацията на Бундестага е предприела някои мерки за защита на информацията още миналата година, включително ограничаване на достъпа на определени служители на АзГ до сгради и парламентарни информационни системи.