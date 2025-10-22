Свят

Земетресения край Камчатка и Еквадор

22 октомври 2025, 08:19
Земетресения край Камчатка и Еквадор
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресения бяха регистрирани край полуостров Камчатка в руския Далечен изток и Еквадор. Засега няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за вълни цунами.

Земетресението край Камчатка е било с магнитуд 5,3. Това предаде ТАСС, като се позова на местния филиал на Единната геофизична служба към Руската академия на науките.

Трусът станал на дълбочина от 48,7 километра, с епицентър на 71 километра от град Петропавловск Камчатски, се казва в съобщението.

Камчатка се намира в сеизмичен район, където често биват регистрирани земетресения и изригват вулкани.

В края на юли край руския полуостров бе регистриран най-силният трус на Земята от 2011 г. Земетресението с магнитуд 8,7 доведе до образуването на вълни цунами в Тихия океан.

Трусът с магнитуд 5,6 бе регистриран междувременно край бреговете на Еквадор, предаде "Ройтерс", като се позова на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Земетресението е станало на дълбочина от 35 километра.

Еквадор се намира в Тихоокеанския огнен пръстен. Това е най-сеизмичният район на Земята, като там често стават земетресения и изригват вулкани.

Източник: БТА/Николай Станоев    
земетресения Камчатка Еквадор
