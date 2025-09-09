След размириците в Непал: Основните социални мрежи възобновиха работа

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

О сновните социални мрежи възстановиха нормалното си функциониране в Непал, предадоха световните агенции. Това стана ден след протестите срещу блокирането им и срещу корупцията в страната, които бяха потушени от полицията със сила и доведоха до 19 загинали

Цитиран от местните медии, министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг потвърди, че правителството е решило да отмени блокирането, наложено миналата седмица.

Забраната засягаше 26 платформи, сред които Facebook, YouTube и LinkedIn, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок. Блокирането им предизвика гнева и недоволството на милиони техни потребители.

Вчера сутринта полицията откри огън по шествие от хиляди демонстранти, предимно млади хора, които се опитваха да се приближат до сградата на парламента в столицата Катманду. Най-малко 17 демонстранти бяха убити и над 400 души, сред които около сто полицаи, бяха ранени в столицата, според данни, цитирани от говорителя на полицията Шекар Канал.

Двама други протестиращи са били убити по време на протест в окръг Сунсари, в източната част на страната, съобщиха местните медии.

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка в понеделник вечерта по време на извънредно заседание на правителството, съобщиха местни медии.

Правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ поиска „пълно, независимо и безпристрастно разследване” на обстоятелствата около полицейската намеса срещу протестиращите.