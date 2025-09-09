Свят

След размириците в Непал: Основните социални мрежи възобновиха работа

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка

9 септември 2025, 09:07
Правителството на Франция падна

Песков: Санкциите никога няма да променят курса на Русия

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Много убити и ранени при стрелба в Йерусалим

Жан-Клод Юнкер: Тръмп и Путин биха искали Европа да бъде разединена

Полша откри отломки от неидентифициран обект до границата с Беларус

Тръмп планира нов разговор с Путин

"Хамас" разглежда предложенията на САЩ за спиране на огъня в Газа

О сновните социални мрежи възстановиха нормалното си функциониране в Непал, предадоха световните агенции. Това стана ден след протестите срещу блокирането им и срещу корупцията в страната, които бяха потушени от полицията със сила и доведоха до 19 загинали

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Цитиран от местните медии, министърът на комуникациите Притви Суба Гурунг потвърди, че правителството е решило да отмени блокирането, наложено миналата седмица.

Забраната засягаше 26 платформи, сред които Facebook, YouTube и LinkedIn, които не се бяха регистрирали пред властите в определения за това срок. Блокирането им предизвика гнева и недоволството на милиони техни потребители.

Вчера сутринта полицията откри огън по шествие от хиляди демонстранти, предимно млади хора, които се опитваха да се приближат до сградата на парламента в столицата Катманду. Най-малко 17 демонстранти бяха убити и над 400 души, сред които около сто полицаи, бяха ранени в столицата, според данни, цитирани от говорителя на полицията Шекар Канал.

Двама други протестиращи са били убити по време на протест в окръг Сунсари, в източната част на страната, съобщиха местните медии.

Министърът на вътрешните работи Рамеш Лекхак подаде оставка в понеделник вечерта по време на извънредно заседание на правителството, съобщиха местни медии.

Правозащитната организация „Амнести Интернешънъл“ поиска „пълно, независимо и безпристрастно разследване” на обстоятелствата около полицейската намеса срещу протестиращите.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Катастрофа между автобус и кола на пътя София-Варна, има загинал

Пенсиите в България и в Европа: Защо има огромни разлики и как живеят възрастните хора

Среднощен екшън в Асеновград: Кола се вряза във вход на жилищен блок

9 септември – денят, който промени България

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Преди 1 ден
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Преди 1 ден
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Преди 1 ден
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Преди 1 ден

Последни новини

<p>Защо вече седмица не могат да погребат Христина,&nbsp;пометена от АТВ в Слънчев бряг</p>

Защо семейството на Христина, пометена от АТВ в Слънчев бряг, не може да я погребе вече седмица

България Преди 31 минути

Синът на младата жена, 4-годишният Марти, остава в кома

83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата

83-годишен мъж оцеля след рядко усложнение: Червата му пробиха кожата

Свят Преди 40 минути

83-годишен мъж е хоспитализиран, след като тънките му черва частично са спукали кожата му

Oгненият ад в Рила - пожарът все още не е локализиран

Oгненият ад в Рила - пожарът все още не е локализиран

България Преди 1 час

Засегната е площ от 2600 декара

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

След инцидента с АТВ в Слънчев бряг: Ще повдигнат по-тежко обвинение на задържания

България Преди 1 час

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Израел е нанесъл удари в околностите на три сирийски града

Свят Преди 2 часа

Един от ударите е бил насочен по казарма на сирийските военни в района на Латакия

Временни промени в движението по АМ "Струма"

Временни промени в движението по АМ "Струма"

България Преди 2 часа

Ограничения ще има и за пътуващите по АМ "Тракия" в тунел "Траянови врата"

Лечители, Феномени и Завоеватели превзеха териториите на “Игри на волята”

Лечители, Феномени и Завоеватели превзеха териториите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Племето на Победителите потъна в дълбините на Блатото

Не е вода: Коя напитка е най-добра за хидратация?

Не е вода: Коя напитка е най-добра за хидратация?

Любопитно Преди 2 часа

Подробности може да прочетете в следващите редове

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Любопитно Преди 2 часа

Досега научната асоциация е разпознавала 47 системи за кръвни групи

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

Любопитно Преди 2 часа

Много малко хора живеят повече от век

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

Топло време сега, но от четвъртък идват гръмотевици

България Преди 2 часа

Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса

Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята

Тихото цунами: Най-голямата софтуерна атака в историята

Технологии Преди 3 часа

Пакет, който се тегли над 2 млрд. пъти, е бил компрометиран

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Мадуро праща 25 000 войници по границите на Венецуела

Свят Преди 10 часа

Въоръжените сили на Венецуела наброяват около 123 000 души

Почина рок легендата Рик Дейвис

Почина рок легендата Рик Дейвис

Свят Преди 10 часа

Певецът и автор на песни е издъхнал в дома си в Лонг Айлънд

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Затвориха терминал на Хийтроу заради "инцидент"

Свят Преди 11 часа

Пожарникари са реагирали на евентуален инцидент с опасни материали

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Франция задейства „Нострадамус“ срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Технологията е замислена през 90-те години на миналия век, но дълго време остава в сянка

Всичко от днес

