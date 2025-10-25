10-годишно дете падна от скала на Седемте рилски езера

10-годишно момченце е паднало от скала в района на Седемте рилски езера. Инцидентът е станал в следобедните часове в района на езерото Окото, съобщава NOVA.
По първоначална информация детето е с травма на главата. На място веднага са отишли планински спасители от отряда в Дупница.
След оказана първа помощ е бил извикан медицински хеликоптер, който е транспортирал за лечение пострадалото момче. От „Пирогов” потвърдиха за NOVA, че детето е транспортирано в най-голямата спешна болница и е прието за лечение в Отделението по неврохирургия.