Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Г убернаторът на руската Белгородска област заяви, че Украйна е нанесла удар по язовирна стена на местно водохранилище, причинявайки щети, предаде Ройтерс.

В изявление в приложението Telegram Вячеслав Гладков заяви, че повторни удари по язовирната стена могат да доведат до наводнения, и посъветва жителите на части от две селища - Шебекино и Безлюдовка, да напуснат домовете си и да се преместят във временни жилища.

Белгородска област граничи с източната украинска Харковска област и е подложена на атаки от силите на Киев от началото на мащабния конфликт между двете страни през 2022 г., припомня Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че за момента няма коментар по случая от страна на Киев.