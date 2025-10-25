Любопитно

Зашеметяващо откритие край Рим: Древен басейн разкрива тайните на Габии

Габии е бил могъщ съсед на Рим, населяван още в ранната желязна епоха

25 октомври 2025, 17:43
Зашеметяващо откритие край Рим: Древен басейн разкрива тайните на Габии
Източник: iStock/Getty Images

А рхеолози направиха зашеметяващо откритие само на 17 км от Рим – останките от огромен басейн, облицован с камъни. 

Той е открит в центъра на древния римски град Габии и е частично издълбан директно в скалната основа, според The Sun. Басейнът е датиран от 250 г. пр.н.е. и според археолозите е един от най-ранните примери за „римска монументална архитектура“, която не е храм или градска стена. 

„Това откритие ни предлага рядък поглед върху това как древните римляни са експериментирали с градското планиране. Местоположението му – в центъра на града, близо до главно кръстовище – предполага, че е бил монументален басейн, който е бил част от градския форум или сърцето на обществения живот в римските градове“, каза ръководителят на проекта, професор Марчело Могета. Той обясни, че Габии е бил могъщ съсед на Рим. Градът е бил обитаван за първи път в ранната желязна епоха. 

Оригиналните улици и основите на градските сгради са необичайно добре запазени. В публикацията се добавя, че археолозите също са забелязали „озадачаваща аномалия“ близо до басейна. Те предполагат, че може да става въпрос за голяма и важна сграда, като например храм. „Ако е храм, това би могло да ни помогне да обясним някои от артефактите, които вече сме открили в изоставените нива на басейна“, обясни Могета. 

Ръководителят на проекта сподели, че могат да бъдат открити и непокътнати съдове, лампи, бутилки от парфюми и чаши с необичайни надписи. Те ще разкрият повече за живота на хората в град Габии. 

Преди това учените са открили съставките на соса гарум, любим както на богатите, така и на бедните римляни. Той е бил добавян към всичко – към месо, зеленчуци, вино, а понякога дори към десерти. Римляните са оставили множество писмени споменавания за гарум, а археолозите са открили множество места, където се е произвеждал, но точният състав на соса остава загадка. В крайна сметка изследователите са идентифицирали основната съставка на соса – европейската сардина. Въпреки това, гарумът може да е включвал и други видове, като херинга, аншоа, скумрия и мерланг.

Източник: БГНЕС    
Археологическо откритие Древен Рим Габии Римска архитектура Монументална архитектура Древен басейн
Последвайте ни
Отстраниха служител на

Отстраниха служител на "Автомобилна администрация" - Пловдив след положителен тест за наркотици

Одри Екърт е новата

Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?

Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Министър Иванов: Ще бъдат предприети стъпки за отпадането на „такса водомер“

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

Втората пенсия расте: Фондовете с положителна доходност

pariteni.bg
Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

Бившият шеф смята, че Stellantis може ще се разпадне

carmarket.bg
Есента се връща с облаци и валежи в събота
Ексклузивно

Есента се връща с облаци и валежи в събота

Преди 11 часа
<p>Не забравяйте - спим час повече!</p>
Ексклузивно

Не забравяйте - спим час повече!

Преди 11 часа
Русия и САЩ са близо до
Ексклузивно

Русия и САЩ са близо до "дипломатическо решение" за войната в Украйна?

Преди 11 часа
Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука
Ексклузивно

Ваксините, парацетамолът и имунитетът: Проф. Момеков обясни кое е мит и кое наука

Преди 7 часа

Виц на деня

– Скъпи, днес ще готвя нещо специално! – Да предупредя ли пожарната?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

Колумбийският президент нарече Тръмп "бандит", обвини САЩ в лъжа за кокаина

Свят Преди 2 часа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Колумбия и Мексико са изцяло под контрола на наркокартелите

Китай и САЩ започнаха ключови търговски преговори в Малайзия

Китай и САЩ започнаха ключови търговски преговори в Малайзия

Свят Преди 3 часа

Двете икономически суперсили се опитват да сложат край на търговската си война

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

Здравното министерство обсъжда противогрипните ваксини да са безплатни и за деца

България Преди 3 часа

В момента програмата покрива само хората над 65 години

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

ЕС подготвя план за ограничаване на зависимостта от китайските редкоземни елементи

Свят Преди 3 часа

Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Губернаторът на руската Белгородска област заяви, че украински удар е повредил язовирна стена

Свят Преди 4 часа

Вячеслав Гладков заяви, че повторни атаки по нея могат да доведат до наводнения

Ето защо своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

Ето защо своеволната смяна на местата в самолета не е безопасна

Любопитно Преди 4 часа

Подобно действие може да застраши безопасността на полета, обяснява пилот

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свързана с Тръмп-младши компания за дронове спечели голям договор от Пентагона

Свят Преди 5 часа

Тя е базирана във Флорида

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Бил съм по телевизията над 2500 пъти, но няма да познаете лицето ми

Любопитно Преди 5 часа

Външността ми по онова време – слаб, на около 35 години и не много привлекателен – беше много търсена за роли

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

С полицейски ескорт: Лувърът премести част от бижутата си във Френската централна банка

Свят Преди 6 часа

Музеят беше евакуиран и затворен в неделя сутринта, след като четирима маскирани крадци проникнаха в галерията „Аполо“, където се съхраняват много кралски бижута

<p>Украинската армия съобщи за голяма победа в Донецка област</p>

Украинската армия съобщи за голяма победа, превзела е тактически важно село в Донецка област

Свят Преди 6 часа

До 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

Разбиха мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия, шестима задържани (СНИМКИ)

България Преди 7 часа

Спецакцията е проведена на 22 октомври в София, Пловдив, Пазарджик и Монтана

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

След тройното убийство в Бургаско: Полицията претърсва частни домове за оръжия

България Преди 8 часа

Все още не е ясно откъде Фахри Мустафа е взел пушката, с която е застрелял майка си, леля си и малката си сестра

<p>Борисов: От задаващата се война изпитвам животински страх</p>

Борисов: Нямам страх нито от Радев, нито от Пеевски, но от задаващата се война изпитвам животински страх

България Преди 8 часа

Ако този месец не се стигне до деескалация между Щатите и Русия, войната ще ни почука на вратата, отбеляза той

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

6 предсказания на Ванга, които никога не се сбъднаха

Любопитно Преди 8 часа

Ето кои са те

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Наталия от „Игри на волята“: Нямам огледало вкъщи, нямам нужда да се видя, за да се чувствам добре (ВИДЕО)

Любопитно Преди 9 часа

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Тръмп иска помощ от Китай в отношенията с Русия

Свят Преди 9 часа

Преди дни президентът на САЩ заяви, че китайският му колега Си Цзинпин може да окаже "голямо влияние" на руския президент в усилията за прекратяване на войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

Котешки мързел: Как да мотивирате котката си да се движи повече

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Променливи облаци в събота, дъжд в неделя

sinoptik.bg
1

Огнен изгрев и двойна дъга над София

sinoptik.bg

Цитатите от „Туин Пийкс“, които раздвижват ума и смразяват кръвта

Edna.bg

Месецът на раждане разкрива на какви болести сме податливи

Edna.bg

Шаби Алонсо преди Ел Класико: Много говорят от Барселона

Gong.bg

НА ЖИВО: Левски 2:0 Добруджа, втори гол на Евертон Бала

Gong.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи в неделя

Nova.bg

Защо точно „Лукойл” трябваше да придобие собствеността на „Нефтохим Бургас”

Nova.bg