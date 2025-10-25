Свят

Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?

Независимата лявонастроена Катрин Конъли е на път да стане новият президент на Ирландия

25 октомври 2025, 17:09
Коя е Катрин Конъли, новият президент на Ирландия?
Източник: Getty Images

Н езависимата лявонастроена Катрин Конъли е на път да стане новият президент на Ирландия, след като в събота единствената ѝ съперничка на изборите призна поражението си, предава Sky News.

Това слага край на седемгодишния мандат на популярния президент Майкъл Д. Хигинс, бивш министър на културата от Лейбъристката партия. Изборът на Конъли отбелязва исторически момент – тя става третата жена, заела президентския пост след Мери Робинсън и Мери Макалийс.

Въпреки че ирландският президент е държавен глава, ролята му е предимно церемониална, с ограничени конституционни правомощия. Основната власт и влияние остават в ръцете на центристко-дясното правителство, водено от министър-председателя Микеал Мартин. Въпреки това изборът на президент често отразява настроенията и ценностите на ирландското общество и политиката.

Ето какво трябва да знаете за Катрин Конъли.

  • Обединителка на лявото крило

На 68 години независимата кандидатка от лявото крило, която се самоопределя като „аутсайдер“, се представя като символ на „движение“, „глас за мир“ и „единство“.

Макар и независима, г-жа Конъли успя да обедини значителна част от левите партии в Ирландия, включително най-голямата опозиционна партия „Шин Фейн“, която реши да не издига собствен кандидат. Подкрепиха я също социалдемократите и лейбъристите.

Победата ѝ идва само година след неуспешния опит на „Шин Фейн“ да разклати вековното господство на управляващите партии „Фиана Фейл“ и „Фине Гейл“.

Катрин Конъли има богат политически опит – 17 години е била общински съветник от Лейбъристката партия и кмет на Голуей до 2005 г. Напуска партията през 2007 г., а след неуспешна кампания през 2011 г. е избрана за независим депутат (Teachta Dála, TD) през 2016 г. През 2020 г. става първата жена заместник-председател на долната камара на ирландския парламент.

Избирането ѝ идва в напрегнат момент за страната, белязан от ежедневни протести в Дъблин след предполагаемо сексуално посегателство срещу 10-годишно момиче пред хотел в понеделник.

Пропалестински възгледи и противоречия около Газа Конъли е един от най-изявените пропалестински гласове в ирландския парламент и често отправя остри критики към действията на Израел във войната в Газа.

Ирландия е сред най-пропалестинските страни в Европейския съюз, като дясноцентристкото правителство и основните опозиционни партии подкрепят решението за две държави. Възгледите на Конъли обаче често са определяни от критиците ѝ като по-радикални. Министър-председателят Микеал Мартин през септември я обвини, че „не желае да осъди недвусмислено“ нападението на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Тя заяви пред BBC Radio Ulster: „Това, което се случи на 7 октомври, аз съм официално осъдена, но историята не започна на 7 октомври.“

„Важно е да се отбележи това и да се обърнем назад към историята и многото, многото зверства, извършени от израелското правителство чрез армията им.“

По-късно тя добави, че „това, което се случи на 7 октомври, беше грешно, абсолютно грешно“, но че „не е сравнимо“ с това, което тя нарече „геноцид“ в Газа.

Конъли критикува и британския премиер сър Киър Стармър, след като той обяви признаването на палестинска държава от Обединеното кралство, заявявайки, че не е трябвало да поставя условие „Хамас“ да няма роля в новото правителство. Тя отбеляза, че „Хамас“ е част от „тъканта на палестинския народ“, добавяйки: „Аз идвам от Ирландия, която има история на колонизация. Бих била много предпазлива да казвам на суверенен народ как да управлява страната си.“

„Палестинците трябва да решат по демократичен начин кой искат да ръководи страната им.“

„Хамас“ е забранена организация във Великобритания и е класифицирана като терористична група.

Конъли е дългогодишен критик на Европейския съюз, въпреки че Ирландия е една от най-проевропейските страни в блока. Правителствени министри често критикуват нейната съпротива срещу референдуми за по-дълбока интеграция с ЕС, но тази тема не доминира кампанията ѝ. Тя е и яростен противник на увеличаването на военните разходи на Ирландия, които страната планира да увеличи от 1,1 милиарда долара през 2022 г. до 1,5 милиарда долара до 2028 г., за да компенсира недостига.

Кампанията на Конъли беше сравнително лека и позитивна, фокусирана върху ирландската култура и подкрепата на гражданите да „намерят своя глас“. Брандирането ѝ отдаваше почит на традиционните ирландски занаятчии и витрините на магазините.

Г-жа Конъли привлече вниманието онлайн с футболните си умения, след като видеоклип, в който прави „keepy uppies“, стана популярен. Спекулации, че уменията ѝ са редактирани с изкуствен интелект, бяха отхвърлени от нея. Бивша участничка в маратони и триатлони, тя обясни, че е развила тези умения благодарение на „атлетичното“ си семейство и опита си в прескачането на препятствия, като в миналото е можела да прави до 100 „keepy uppies“ наведнъж.

  • Избори без конкуренция

Тези избори отбелязаха първата президентска надпревара с двама кандидати от 1973 г. насам, тъй като първоначално конкурентната кампания се оказа предсказуема. Третият кандидат, подкрепян от „Фиана Фейл“ Джим Гавин, се оттегли седмици преди вота заради обвинения, че дължи 3000 евро надплатен наем на бивш наемател отпреди 16 години. Гавин се извини, заявявайки, че е „направил грешка, която не е в съответствие с характера ми“.

В Ирландия хазяите често са критикувани поради исторически и културни причини, свързани с Големия глад и по-ранни времена.

Символичната роля на президента привлече и противоречиви фигури като ММА боеца Конор Макгрегър и създателя на Riverdance Майкъл Флатли, които обявиха намерения да се кандидатират. Макгрегър получи подкрепа от личности като Илон Мъск и Андрю Тейт, но не успя да изпълни изискванията за номинация – подкрепа от 20 членове на парламента или четири местни власти. Той се оттегли през септември, заявявайки, че правилата за допустимост в „остарялата конституция“ на Ирландия са „усмирителна риза“, която пречи на „истински демократични президентски избори“.

Флатли също се отказа през септември, като обяви, че „трябва да постави семейството и здравето си на първо място“ и че ще продължи да популяризира ирландската култура в световен мащаб.

  • Произход и семейство

Преди да се отдаде на политиката, Конъли е работила като адвокат и клиничен психолог. Нейният опонент в изборите, Хедър Хъмфрис, се опита да използва адвокатския ѝ опит срещу нея, намеквайки, че е спечелила от срива на пазара на недвижими имоти, представлявайки банки в дела за отнемане на жилища. Конъли, която определи тези коментари като „ново дъно“, призна, че е работила за финансови институции, но подчерта, че е представлявала разнообразни клиенти.

Г-жа Конъли е майка на две деца и е омъжена за съпруга си Брайън МакЕнери от над 30 години. Израства в Шантала, окръг Голуей, в семейство с 13 деца – седем момчета и седем момичета, пет от които по-малки от нея. Майка ѝ почива, когато Конъли е на девет години, и тя е отгледана от баща си, когото описва като „много принципен“ човек.

Като студентка е работила като чистачка, помощник-медицинска сестра в Германия и камериерка в хотел – опит, който според нея я е формирал като личност. Тя е преподавала и в градинарски проект за общността на пътуващите (Traveller) в Оранмор в продължение на три години, докато е следвала право.

Ирландия Президентски избори Катрин Конъли Жена президент Независим политик Политическа промяна
