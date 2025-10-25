Одри Екърт е новата "Мис САЩ" 2025, вижте я

О дри Екърт от Небраска бе коронясана за "Мис САЩ" в петък, отбелязвайки ново начало за ежегодния конкурс за красота, който премина през значителни промени и противоречия под ръководството на нов собственик, съобщава CNN.

22-годишната защитничка на дигиталната безопасност надделя над 50 други участнички, за да спечели титлата в Grand Sierra Resort в Рино, Невада. Айви Харингтън от Ню Джърси и Шантеа Макинтайър от Орегон бяха обявени съответно за първа и втора подгласничка.

Събитието сложи край на почти 18-месечен период на сътресения за конкурса, който преживя значителна промяна в ръководството след оставката на "Мис САЩ" 2023 Ноелия Фойгт от Юта, предизвикана от обвинения в малтретиране.

С новите организатори, които обявиха „нова ера“, финалът в петък завърши петдневна програма от събития, включваща състезания по бански костюми, паради на вечерни тоалети и сесии с въпроси и отговори пред журито.

Екерт, бивша мажоретка и възпитаничка на Университета на Небраска-Линкълн, падна на колене от вълнение, когато обявиха победата ѝ, обгърната от вихър от златни конфети.

В отклонение от традицията, тя бе коронясана от настоящата "Мис Вселена" Виктория Кяер Тейлвиг, вместо от миналогодишната победителка Алма Купър от Мичиган, която не присъства. Неочаквано, Фойгт се завърна на конкурса като водеща на официалното онлайн излъчване, след като беше съводеща на едно от предварителните състезания в сряда.

Продължаващи сътресения

Конкурсът „Мис САЩ“ беше разтърсен от противоречия през май миналата година, когато Фойгт и тогавашната "Мис Тийн САЩ" Ума София Шривастава подадоха оставки в рамките на дни. Първоначално Фойгт обясни решението си с проблеми с психичното здраве, но потребители в социалните мрежи забелязаха, че първите букви на първите 11 изречения в нейната загадъчна публикация образуват фразата „Заглушена съм“, което подхрани спекулации за строго споразумение за неразкриване.

В писмото ѝ за оставка, по-късно видяно от CNN, се твърди за „токсична работна среда“, която „в най-добрия случай е лошо управление, а в най-лошия – тормоз и малтретиране“. Фойгт също така заяви, че организаторите не са осигурили „ефективен организатор“, което довело до сексуален тормоз по време на коледен парад във Флорида, когато била сама с неназован човек в кола. Тогавашният президент на „Мис САЩ“ Лейла Роуз категорично отрече обвиненията в неправомерни действия.

Миналия месец американският бизнесмен Том Бродьор обяви, че е придобил правата за конкурсите „Мис САЩ“ и „Мис Тийн САЩ“ от организацията „Мис Вселена“, която управлява и двата лиценза. Десетгодишният договор го назначава за президент и главен изпълнителен директор на „Мис САЩ“. Роуз обаче, все още активна в официалния Instagram акаунт на конкурса, отхвърли това в изтрита впоследствие публикация, заявявайки, че не е виждала „никакви нови договори относно прехвърляне на собственост“.

Организацията „Мис Вселена“ по-късно потвърди придобиването от Бродьор, описвайки го като „нова глава“ в „историческата история“ на конкурса. JKN Global Group, съсобственик на „Мис Вселена“, заведе дело срещу компанията на Роуз, VVV Global, твърдейки, че тя е нарушила договора си и е „уронила репутацията“ на марката „Мис САЩ“. Делото също повтори по-ранните обвинения на Фойгт, като добави, че Роуз е „малтретирала участнички, победителки, персонал и доброволци“.

В изявление до CNN, изпратено по имейл от Роуз, VVV Global заяви, че остава „ангажирана със света на конкурсите за красота“ и „очаква с нетърпение да получи пълно 12-годишно лицензионно споразумение за... конкурсите за красота, както е обещано от JKN“. Компанията също заведе насрещен иск, отхвърляйки обвиненията за неправомерни действия и претендирайки за над 116 милиона долара за обезщетение и пропуснати ползи.

Около седмица след жалбата на JKN, Бродьор обяви в Instagram, че е „официално възстановил достъпа“ до акаунтите на „Мис САЩ“ в социалните мрежи. Бизнесменът и основател на Brodeur Beauty отказа коментар за CNN относно визията си за конкурса, но преди това заяви пред списание People по повод оставките на Фойгт и Шривастава: „Имаше доста груб език в споразумението за неразгласяване, който потискаше гласовете на тези две млади жени и не им даваше възможност да говорят за своя път. Искам да премахна това ограничение.“

Основана през 1952 г., организацията „Мис САЩ“ преживя множество промени в ръководството през последните години. Доналд Тръмп притежаваше конкурса и „Мис Вселена“ от 1996 до 2015 г., когато ги продаде на WME-IMG. JKN Global Group, конгломерат, основан от тайландската бизнесдама Джакапонг Джакраджутатип, придоби и двата конкурса през 2022 г.

Преди назначаването на Роуз, бившата Мис САЩ Кристъл Стюарт управляваше лиценза на американския конкурс, но се оттегли след скандал, свързан с обвинения за фаворизиране на победителката от 2022 г. Ар’Бони Габриел, която по-късно спечели „Мис Вселена“. Стюарт отрече твърденията за манипулация, а вътрешно разследване заключи, че няма доказателства за такава.

Връщане към нормалността

Тазгодишният конкурс започна в понеделник с надпревара за „държавни костюми“, спечелена от "Мис Мисури" Шей Смит. Други предварителни състезания и интервюта при закрити врата доведоха до селекция на 16 финалистки, като още четири се класираха чрез публично гласуване. По време на сесията с въпроси и отговори пред журито, включващо "Мис САЩ 2014" и звезда от „Долината“ Ниа Санчес, участничките обсъждаха теми от представянето в медиите до бъдещето на изкуствения интелект.

Над десет от тазгодишните участнички бяха на 30 или повече години, след като през 2024 г. „Мис САЩ“ премахна дългогодишните ограничения за жени над 28 години, както и за омъжени жени и майки. Сред тях беше 44-годишната "Мис Делауеър" Тетра Шокли, която стана най-възрастната участничка в историята на конкурса. "Мис Ню Хемпшир" МонаЛеса Бракет пък отбеляза първото участие на жена с хиджаб.

За първи път от излъчването си по CBS през 1963 г. конкурсът не беше предаван по телевизията, а чрез специализирана стрийминг платформа за конкурси за красота.

Екерт ще представя САЩ на 74-ия конкурс „Мис Вселена“ в Тайланд следващия месец. САЩ е най-успешната страна в историята на конкурса с девет титли в 73-годишната му история.

В четвъртък вечерта ученичката и амбициозна дерматоложка Мейлин Марш от Мисури беше обявена за "Мис Тийн САЩ" 2025, титла за участнички на възраст от 14 до 19 години.